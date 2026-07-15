مدیرکل شیلات هرمزگان بر تداوم فعالیت ناوگان صیادی استان در شرایط حساس کشور تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به نقش راهبردی جامعه صیادی در تأمین امنیت غذایی و حفظ مرزهای آبی کشور، از تداوم فعالیت ناوگان صیادی در تمامی بنادر استان خبر داد و گفت: صیادان هرمزگانی در سختترین شرایط نیز عرصه تولید و خدمت را ترک نکردهاند.
مسعود بارانی اظهار کرد: جامعه صیادی هرمزگان همواره یکی از ارکان مهم اقتصاد دریامحور و امنیت غذایی کشور بوده و صیادان این استان در شرایط دشوار و بحرانی نیز با روحیهای جهادی و ایثارگرانه، فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دادهاند.
وی افزود: با وجود شرایط خاص و چالشهای پیشرو، ناوگان صیادی در تمامی بنادر صیادی هرمزگان فعال است و روند صید و تأمین آبزیان مورد نیاز بازار بدون وقفه ادامه دارد.
مدیرکل شیلات هرمزگان با بیان اینکه حضور مستمر صیادان در آبهای خلیج فارس تنها به تأمین معیشت و امنیت غذایی محدود نمیشود، تصریح کرد: این حضور، نمادی از اقتدار ملی و پاسداری از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران است و صیادان در کنار فعالیت اقتصادی، به عنوان چشمان بیدار کشور در پهنه خلیج فارس نیز ایفای نقش میکنند.
بارانی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی جامعه صیادی استان اظهار داشت: صیادان هرمزگان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و با استمرار فعالیت خود، نقش مهمی در تأمین پروتئین مورد نیاز مردم و پایداری امنیت غذایی کشور ایفا میکنند.
وی با اشاره به حمایتهای انجامشده از جامعه صیادی خاطرنشان کرد: دستاوردهای امروز حاصل تعامل و همراهی استانداری هرمزگان، سازمان شیلات ایران و سایر دستگاههای مرتبط است و این حمایتها با هدف رفع دغدغههای معیشتی، ارتقای ایمنی و تسهیل فعالیت صیادان ادامه خواهد داشت.
مدیرکل شیلات هرمزگان در پایان تأکید کرد: ادارهکل شیلات استان با تمام ظرفیت در کنار جامعه صیادی قرار دارد و با تداوم حمایتها، زمینه پویایی هرچه بیشتر بنادر صیادی، رونق تولید و تقویت امنیت پایدار در آبهای جنوب کشور فراهم خواهد شد.