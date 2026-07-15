باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، مدرسان این بوت کمپ فشرده و کاربردی شرکت‌کنندگان را از تئوری فراتر برده و به سراغ اجرا، ابزار و عمل می‌برند. مخاطبان این دوره، مدیریت دانش را نه به‌عنوان یک مفهوم انتزاعی، بلکه به‌عنوان یک راهکار عملی و قابل اجرا در هر نوعی سازمانی تجربه خواهند کرد.

نگار راثی‌محمدی، مدرس و مشاور حوزه مدیریت دانش و دکتر محمد ولدخانی، مدرس و صاحب‌نظر در حوزه نظام پیشنهادات مدرسان این دوره تخصصی هستند.

این رویداد علمی روز‌های ۱۷ و ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۶ در محل ساختمان معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان علاوه‌بر دریافت گواهینامه معتبر از جهاد دانشگاهی، با استفاده از تجربه کارشناسان و یادگیری از اساتید مجرب و صاحب‌نظر با بهبود بهره‌وری و نوآوری سبب ارتقای سازمان خود شده و با راهکار‌های عملی و قابل اجرا در سازمان خود آشنا می‌شوند.

علاقه‌مندان شرکت در بوت کمپ تخصصی «مدیریت دانش» می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با شماره‌های ۸۴۶۵۰ -۰۲۱ و ۸۴۶۵۱۵۳۰-۰۲۱ تماس و یا از طریق شناسه‌های ایتا jtehran@، اینستاگرام jtt.ir، تلگرام jttnews@ اقدام کنند.

به‌علت ظرفیت محدود اولویت با کسانی است که زودتر ثبت‌نام کنند.