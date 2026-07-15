سازمان جهاد دانشگاهی تهران، هم‌زمان با روز جهانی سوادآموزی نخستین بوت کمپ تخصصی «مدیریت دانش» را برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، مدرسان این بوت کمپ فشرده و کاربردی شرکت‌کنندگان را از تئوری فراتر برده و به سراغ اجرا، ابزار و عمل می‌برند. مخاطبان این دوره، مدیریت دانش را نه به‌عنوان یک مفهوم انتزاعی، بلکه به‌عنوان یک راهکار عملی و قابل اجرا در هر نوعی سازمانی تجربه خواهند کرد.

نگار راثی‌محمدی، مدرس و مشاور حوزه مدیریت دانش و دکتر محمد ولدخانی، مدرس و صاحب‌نظر در حوزه نظام پیشنهادات مدرسان این دوره تخصصی هستند.

این رویداد علمی روز‌های ۱۷ و ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۶ در محل ساختمان معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان علاوه‌بر دریافت گواهینامه معتبر از جهاد دانشگاهی، با استفاده از تجربه کارشناسان و یادگیری از اساتید مجرب و صاحب‌نظر با بهبود بهره‌وری و نوآوری سبب ارتقای سازمان خود شده و با راهکار‌های عملی و قابل اجرا در سازمان خود آشنا می‌شوند.

علاقه‌مندان شرکت در بوت کمپ تخصصی «مدیریت دانش» می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با شماره‌های ۸۴۶۵۰ -۰۲۱ و ۸۴۶۵۱۵۳۰-۰۲۱ تماس و یا از طریق شناسه‌های ایتا jtehran@، اینستاگرام jtt.ir، تلگرام jttnews@ اقدام کنند.
به‌علت ظرفیت محدود اولویت با کسانی است که زودتر ثبت‌نام کنند.

برچسب ها: جهاد دانشگاهی ، رویداد علمی
خبرهای مرتبط
برگزاری همایش‌های آموزشی تخصصی حسابداری مالیاتی
احیای دفاتر جهاد دانشگاهی در چهار دانشکده دانشگاه تهران با هدف جذب استعداد‌های دانشجویی
تمدید مهلت ثبت‌نام مدرسه تابستانی معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نوبت آخر آزمون‌ کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ برگزار شد
۳۸ شهید در پی حملات تیرماه آمریکا به ایران/ بیش از ۴۰۰ نفر مصدوم شدند
وضعیت ذخایر خون مطلوب است/ تامین کامل خون برای مجروحان اخیر جنوب کشور
آخرین اخبار
وضعیت ذخایر خون مطلوب است/ تامین کامل خون برای مجروحان اخیر جنوب کشور
۳۸ شهید در پی حملات تیرماه آمریکا به ایران/ بیش از ۴۰۰ نفر مصدوم شدند
نوبت آخر آزمون‌ کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ برگزار شد