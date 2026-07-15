مدیرکل حفاظت محیط زیست اردبیل از صدور سند مالکیت تالاب حفاظت شده نئور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیومرث سفیدی گفت: با پیگیری های اداره کل حفاظت محیط زیست و همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، سند مالکیت تالاب نئور صادر شد و گامی مثبت در تسهیل مدیریت تالاب هاست و امکان انجام وظایف قانونی را بیش از پیش فراهم می کند.

وی اظهار کرد: پیگیری دریافت سند مالکیت سایر تالاب های استان که مشمول قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور می باشد از جمله تالاب های میل و مغان، تپراق کندی، آت گلی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل بیان کرد: مطابق مفاد ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، حفاظت و مدیریت تالاب ها مشابه مناطق چهارگانه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.