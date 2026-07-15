مدیرکل محیط زیست قم نسبت تبعات زیست محیطی گسترش صنایع در خارج از محدوده‌ شهرک های صنعتی هشدار داد و آن را تهدیدی جدی برای منابع آبی و انرژی استان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -سیده مریم محمدی، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قم، در گفتگو با خبرنگار ما، درباره چالشهای استقرار صنایع در استان و تبعات زیست محیطی، با اشاره به وجود ۱۲ شهرک صنعتی به وسعت چهار هزار و ۵۰۰ هکتار و فعالیت دوهزار واحد تولیدی با اشتغال ۴۷ هزار نفر در قم، نسبت به گسترش صنایع در خارج از این محدودهها هشدار داد و آن را تهدیدی جدی برای منابع آبی و انرژی استان دانست.
صنایع خارج از شهرک های صنعتی ، منابع آبی را تهدید می کند
سیده مریم محمدی با اشاره به ظرفیتهای موجود در شهرکها و نواحی صنعتی قم، تأکید کرد ؛تمرکز واحدها در این مناطق، زمینه ساز نظارت مؤثر بر آلاینده ها، مدیریت اصولی پسماند و استفاده بهینه از منابع خواهد شد.
او در عین حال با یادآوری محدودیتهای جدی قم در حوزه آب، انرژی و وسعت جغرافیایی، تصریح کرد: تأمین زیرساختهای موردنیاز صنایع، بدون برنامهریزی یکپارچه ممکن نیست و هرگونه توسعه پراکنده، هزینههای هنگفتی به دنبال دارد.
ظرفیت ۴۵۰۰ هکتاری شهرکهای صنعتی؛ چرا واحدها پراکنده مستقر میشوند؟
مدیرکل محیطزیست استان، استقرار واحدهای صنعتی خارج از شهرکها را نه تنها هزینه بر و فاقد کارایی دانست، بلکه آن را عاملی برای بروز آثار نامطلوب زیستمحیطی نظیر آلودگی آبهای زیرزمینی، افزایش مصرف بیرویه انرژی و دشواری در پایش آلایندهها عنوان کرد.
تمرکز صنایع در شهرک های صنعتی،راهکار نظارت مؤثر بر آلایندهها و مدیریت پسماند
محمدی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی و حفاظت از محیطزیست مکمل یکدیگرند، خاطرنشان کرد: این مهم تنها با استقرار صنایع در مکانهای مجاز، رعایت الزامات زیست دمحیطی و همکاری همه دستگاههای اجرایی محقق می شود و در غیراینصورت، استان قم با بحرانی جبران ناپذیر در حوزه منابع پایه مواجه خواهد شد.