باشگاه خبرنگاران جوان – روابط عمومی جمعیت هلال احمر گیلان اعلام کرد: با دریافت گزارشی مبنی بر واژگونی و سقوط یک خودروی تویوتا هایلوکس در لنگرود ۵ نفر از نجاتگران پایگاه شهدای امدادگر این شهرستان (تالش محله) با خودرو‌های امدادی آمبولانس و ست نجات به محل حادثه در اطاقور روستای سرلیل اعزام شدند.

متأسفانه ۳ نفر از سرنشینان این خودرو به علت شدت جراحات جان باختند که به مأموران نیروی انتظامی تحویل داده شدند، یک مصدوم این حادثه نیز توسط عوامل امدادی اورژانس به بیمارستان اعزام شد.

شهرستان ساحلی لنگرود در ۶۰ کیلومتری شرق مرکز استان گیلان قرار دارد.