باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرج با اشاره به اجرای این طرح گفت: این عملیات با درخواست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، دستور دادستانی مرکز استان البرز و همکاری دستگاه‌های مسئول انجام شد و در جریان آن، ۶۰ مورد بنای غیرمجاز، ۵۰ استخر و ۳۰ مورد دیوارکشی غیرقانونی قلع و قمع و اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

حسین ذوالفقاری با بیان اینکه این طرح دومین مرحله اجرای حکاک در شهرستان کرج است، از شهروندان خواست پیش از هرگونه ساخت‌وساز، دیوارکشی، تفکیک یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی، استعلام‌های لازم را از جهاد کشاورزی دریافت کنند تا از بروز مشکلات قانونی جلوگیری شود.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان نیز با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان اظهار کرد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی و صیانت از امنیت غذایی از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت است و در این مسیر هیچ‌گونه اغماض یا خط قرمزی وجود ندارد.

سرهنگ حمید گروسی افزود: در بسیاری از موارد، پیش از اجرای حکم، اخطاریه‌های قانونی به متخلفان ابلاغ می‌شود، اما در صورت بی‌توجهی، یگان حفاظت بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و با دستور مقام قضایی نسبت به قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز اقدام خواهد کرد.

وی تأکید کرد: مقابله با تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی، اقدامی ضروری برای حفظ امنیت غذایی و صیانت از سرمایه‌های ملی است و این روند با جدیت در سراسر استان ادامه خواهد داشت و شهروندان می توانندگزارشهای خود را از طریق سامانه ۱۳۱ به این یگان اطلاع دهند.