دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور از کاهش ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی قیمت مرغ نسبت به ابتدای تیر ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور از کاهش ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی قیمت مرغ نسبت به ابتدای تیر ماه در بازار خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده ۲۰۰ هزار تومان و مرغ گرم در خرده فروشی ها ۳۰۰ تا ۳۱۰ هزار تومان است.

وی قیمت هر کیلو ران مرغ ۳۰۰ تا ۳۱۰ هزار تومان، سینه ۵۵۰ هزار تومان و فیله مرغ ۶۵۰ هزار تومان اعلام کرد.

یوسف خانی ادامه داد: در حال حاضر مرغداران در فروش مرغ متحمل زیان هستند که با خرید حمایتی و صادرات پیش بینی می شود قیمت مرغ برای هفته آینده ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان افزایش یابد.

دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور با اشاره به مازاد ۳۰ درصدی تولید مرغ بیان کرد: در حال حاضر تقاضا نسبت به عرضه همخوانی ندارد، از این رو باید تمهیداتی برای صادرات اتخاذ شود.

وی از توزیع روزانه ۶‌.۵ تا ۷ هزار تن مرغ در سطح کشور خبر داد و گفت: بنابر آمار روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تن مرغ در تهران توزیع می شود.

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
علت مقاومت دولت برای کاهش قیمت مرغ عجیب است
با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق حداکثر قیمت مرغ نباید بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان باشد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
الهی شکر به عظمت رسیدیم
۰
۱
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