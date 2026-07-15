باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی «روز قلم و ادبیات کودک و نوجوان» با حضور جمعی از نویسندگان، منتقدان و فعالان فرهنگی به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در شیراز برگزار شد.

جمشید رضایی معاون فرهنگ و رسانه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، از برنامه‌ریزی برای اجرای طرحی مشترک با اداره‌کل آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف آموزش داستان‌نویسی، فنون ویرایش و بهره‌گیری از ابزار‌های هوش مصنوعی برای نوجوانان اجرا خواهد شد.

او با بیان اینکه آشنایی دانش‌آموزان با کتاب و نویسندگی می‌تواند به ارتقای یادگیری آنان کمک کند، افزود: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از انجمن‌ها و گروه‌های ادبی برای تربیت نسل جدید نویسندگان حمایت خواهد کرد.

رضایی همچنین بر لزوم توجه به کیفیت تولید کتاب تأکید کرد و گفت: صفحه‌آرایی، ویرایش و طراحی مناسب کتاب، نقش مهمی در افزایش رغبت مخاطبان به مطالعه دارد.

معاون فرهنگ و رسانه اداره‌کل ارشاد فارس با اشاره به ضرورت حضور آثار نویسندگان ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی، اظهار کرد: باید از ظرفیت نویسندگان برای تولید آثاری با قابلیت عرضه در سطح جهانی حمایت شود.

او همچنین با گرامیداشت یاد شهدای کودک مدرسه «شجره طیبه» میناب، بر ثبت و روایت داستان شهدای کودک، به‌ویژه شهدای لامرد، در قالب آثار ادبی تأکید کرد.

در این مراسم، مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز با اهدای لوح تقدیر از بیژن کیا، نویسنده و مدرس حوزه ادبیات، به پاس فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و نقش‌آفرینی در حوزه نقد ادبی و داستان‌نویسی تجلیل کرد.

این نشست همزمان با روز قلم و با محوریت ادبیات کودک و نوجوان برگزار شد.

منبع: ارشاد فارس