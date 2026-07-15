باشگاه خبرنگاران جوان - محمدسعید اربابی اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی و حملات صبح امروز دشمن، تمامی واحدهای اجرایی، عملیاتی و خدماتی سازمان منطقه آزاد چابهار با آمادگی کامل در حال فعالیت هستند و هیچگونه وقفهای در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی، صاحبان کالا، سرمایهگذاران و شهروندان ایجاد نشده است.
وی افزود: در بازدید میدانی از واحدهای عملیاتی، مدیریتها و سایت انبارهای منطقه آزاد، آخرین وضعیت فعالیتها، میزان آمادگی بخشهای مختلف و اقدامات انجامشده برای حفظ پایداری خدمات مورد ارزیابی قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با قدردانی از تلاش کارکنان و مدیران این سازمان گفت: استمرار فعالیتهای اقتصادی، پشتیبانی از تولید، تجارت و سرمایهگذاری و ارائه خدمات مطلوب به ذینفعان از مهمترین اولویتهای سازمان است و همه واحدها موظفند با هماهنگی و انسجام کامل، خدمات را بدون کوچکترین اختلال ادامه دهند.
وی با اشاره به بازدید از سایت انبارهای منطقه آزاد تصریح کرد: روند نگهداری، جابهجایی و خدماترسانی به صاحبان کالا بهصورت عادی در حال انجام است و زیرساختهای لجستیکی منطقه از آمادگی کامل برای تداوم فعالیتها برخوردار هستند.
اربابی تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل، تمامی بخشهای اجرایی موظف هستند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کنند تا روند تجارت، سرمایهگذاری و خدماترسانی در منطقه آزاد چابهار بدون وقفه ادامه یابد.
وی بیان کرد: مدیریت میدانی، نظارت مستمر بر عملکرد واحدها و حفظ آمادگی کامل برای ارائه خدمات در شرایط ویژه، با جدیت در دستور کار قرار دارد و سازمان منطقه آزاد چابهار با تمام ظرفیت از فعالان اقتصادی و شهروندان حمایت خواهد کرد.
منبع منطقه آزاد چابهار