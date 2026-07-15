تیم ملی گلبال مردان کشور، بیستمین مرحله از تمرینات خود را جهت آمادگی برای بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا، از ۲۳ تا ۳۱ تیرماه در تهران برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- بیستمین مرحله از تمرینات تیم ملی گلبال مردان کشورمان به منظور آمادگی حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا از ۲۳ تا ۳۱ تیرماه به میزبانی تهران در مجموعه ورزشی شهید هرندی برپاست.
 

محمد پرنیا، حسن جعفری، محمد سرنجی، محمدمهدی نفیسی نسب، محمد منصوری، محسن عبدالملکی، مهدی عباسی، محمدمهدی زارعی، مجید فلاح، خلیل شهریارنسب و مصطفی صادقی ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.
 

تمرینات این مرحله با نظارت سیدمحمد بیگدلی سرمربی، مهدی نباتی مربی تیم ملی و محسن جلیلوند کمک مربی برگزار می‌شود.
 

رضا محمدقشقایی به عنوان مربی بدنساز، رضا دهقان داور بین المللی، بهروز اکبر زاده روانشناس و حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد عبادی مربی فرهنگی در کنار ملی پوشان حضور دارند و سعید ناهیدی نیز سرپرست این اردو معرفی شده است.

برچسب ها: گلبال ، توانیابان
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