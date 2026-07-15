باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند «مایکل کاتز» از متخصصین کارکشته و قدیمی کارخانه صنایع نظامی رافائل، سه ماه پس از حمله موشکی ایران، بر اثر شدت جراحات، مُرد.

به گفته این رسانه‌ها، کاتز چندین دهه در صنایع نظامی رافائل مشغول به کار بوده و کمک شایانی به امنیت این رژیم کرده بود.

نیروی هوایی رژیم صهیونیستی پس از تحقیقات اذعان کرد که سامانه‌های پدافندی این رژیم در رهگیری موشکی که روز ۵ مارس (۱۶ فروردین) از ایران به سمت اقامتگاه او در حیفا شلیک شد، شکست خوردند.

درباره ماهیت فعالیت کاتز در صنایع نظامی رافائل مطلبی منتشر نشده، اما تقریبا تمام رسانه‌های خبری رژیم صهیونیستی خبر مرگ او را پوشش داده‌اند.

شرکت صنایع نظامی رافائل در زمینه طراحی و تولید انواع تسلیحات و فناوری‌های دفاعی پیشرفته فعالیت می‌کند.