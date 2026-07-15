رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند «مایکل کاتز» از متخصصین کارکشته و قدیمی کارخانه صنایع نظامی رافائل، سه ماه پس از حمله موشکی ایران، بر اثر شدت جراحات، مُرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند «مایکل کاتز» از متخصصین کارکشته و قدیمی کارخانه صنایع نظامی رافائل، سه ماه پس از حمله موشکی ایران، بر اثر شدت جراحات، مُرد.

به گفته این رسانه‌ها، کاتز چندین دهه در صنایع نظامی رافائل مشغول به کار بوده و کمک شایانی به امنیت این رژیم کرده بود.

نیروی هوایی رژیم صهیونیستی پس از تحقیقات اذعان کرد که سامانه‌های پدافندی این رژیم در رهگیری موشکی که روز ۵ مارس (۱۶ فروردین) از ایران به سمت اقامتگاه او در حیفا شلیک شد، شکست خوردند.

درباره ماهیت فعالیت کاتز در صنایع نظامی رافائل مطلبی منتشر نشده، اما تقریبا تمام رسانه‌های خبری رژیم صهیونیستی خبر مرگ او را پوشش داده‌اند.

شرکت صنایع نظامی رافائل در زمینه طراحی و تولید انواع تسلیحات و فناوری‌های دفاعی پیشرفته فعالیت می‌کند.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسرائیل ، صنایع نظامی
خبرهای مرتبط
هرمز میدان آخر جنگ میان ایران و آمریکا
واکنش تهران به فشار واشنگتن بر کشورها برای توقف همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی
حمله نظامیان اشغالگر به ساختمان کمیته مردمی در قدس اشغالی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
همه دانشمندای عالم رسما اعتراف کردن ما نمیتونیم نهایت علم رو کشف کنیم ولی با این وجود وجود خدا رو منکر میشن ؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۲۴ تير ۱۴۰۵
خداروشکرهرچی ازاینهاازروی زمین به زیرزمین منتقل بشن دنیاجای بهتری می‌شود انشالا رفتن بچه خوارترامپ و نتانیاهو بزودی
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ماشاالله داره، این پیرمرد بدبخت رو با چوب میزدی سر دقیقه میمرد، موشکتون چجوری بوده که چهار ماه طول کشیده 😂🤣🤣🤣
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فریبا
۱۷:۴۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
حیف اون کرم و مورچه ها که این پلید نجس رو میخورن، لعنت به روحش
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
اپستینی تروریست برو به جهنم
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
سن ۸۲ سال
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مائده
۱۵:۱۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
خدا لعنتش کنه
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
آخه این پیرمرد فرتوت می خواستی عمر نوح کنی خب وقت مردنش یود مگه آمها چقدر عمر می کنند اکثرا هفتاد سال
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
یعنی در هفتاد سالگی اگر به حالت طبیعی نمیرد باید خودکشی کنه عجب توجیه .هفتاد سال برای این زمان سن زیادی نیست ..
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۲۴ تير ۱۴۰۵
اقا خوش خبر باشین..دمتون گرم ارتش و سپاه عزیز
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
به‌ درک واصل شدچه خبرخوشحال کننده
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
روحش در عذاب وجایگاه ابدیش جهنم باد بخاطر همدستی با یزید زمانه ترامپ ونتانیاهوی آدمکش تروریست
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
بگو رفت به جهنم نه مرگ
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
عین شیطان میمونه حرومی
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
سقط شد، به درک اسفل، تا هلاک بشن از این بیشرفها
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
چه عجب یه دانشمندشون رو کشتیم
۰
۵
پاسخ دادن
۱۲
ونس: کارزار اسرائیل تلاش کرد افکار عمومی آمریکا را علیه دیپلماسی ایران جهت‌دهی کند
سقوط «عظمت آمریکا» در جنگ با ایران به روایت مقام ارشد روسیه
چین و پاکستان خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو بین آمریکا و ایران شدند
اکسیوس: ترامپ از انتقاد نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به ترکیه «عصبانی» شده است
انگلیس: نفتکش در نزدیکی عمان مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت
تردد تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز در ۲۴ ساعت گذشته
چین ادعای ترامپ درباره مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرد
کره شمالی سئول را به دلیل نقشش در رزمایش دریایی آمریکا «دست‌نشانده» خواند
کنست اسرائیل منحل شد؛ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر برگزار می‌شود
ترامپ چین را به دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ متهم کرد؛ ادعایی در تضاد با ارزیابی نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا
آخرین اخبار
رویترز: تصرف نفتکش شیمیایی در سواحل یمن به دزدی دریایی سومالی مرتبط است
کرملین ادعا‌های دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرد
زمان دیپلماسی بین آمریکا و ایران «به حالت تعلیق درآمده است»
سوار شدن افراد مسلح بر کشتی تجاری در خلیج عدن
آرتی: جنگ ایران و آمریکا به «گربه شرودینگر» تبدیل شد؛ نه آمریکا توان شکست ایران را دارد، نه ایران توان آسیب بحرانی به آمریکا
دیپلمات پیشین هند: تنگه هرمز سلاح هسته‌ای ایران است
تردد تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز در ۲۴ ساعت گذشته
کنست اسرائیل منحل شد؛ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر برگزار می‌شود
چین و پاکستان خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو بین آمریکا و ایران شدند
انگلیس: نفتکش در نزدیکی عمان مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت
چین ادعای ترامپ درباره مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرد
کره شمالی سئول را به دلیل نقشش در رزمایش دریایی آمریکا «دست‌نشانده» خواند
اکسیوس: ترامپ از انتقاد نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به ترکیه «عصبانی» شده است
ترامپ چین را به دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ متهم کرد؛ ادعایی در تضاد با ارزیابی نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا
ونس: کارزار اسرائیل تلاش کرد افکار عمومی آمریکا را علیه دیپلماسی ایران جهت‌دهی کند
سقوط «عظمت آمریکا» در جنگ با ایران به روایت مقام ارشد روسیه
آمریکا مدعی تصرف یک نفتکش ایرانی شد + فیلم
آتش‌سوزی یکی از پایگاه‌های آمریکایی در خاک کویت + فیلم
سنتکام: حملات هوایی علیه ایران از سر گرفته شد
پاسخ فوری برزیل به باج‌خواهی تجاری ترامپ
افشای همکاری نظامی عربستان و اسرائیل در مقابله با عملیات یمن
کاخ سفید: تحقیقات درباره حمله به مدرسه میناب ادامه دارد
ضربه ترامپ به اردوغان؛ دور زدن تنگه هرمز به قیمت حذف ترکیه از بازار نفت
قطر: در هیچ اقدام نظامی علیه ایران مشارکت نکرده‌ایم 
حزب‌الله فعالیت در سوریه را تکذیب کرد
دبی گزارش رویترز درباره وقوع انفجار در این شهر را تکذیب کرد
زرادخانه آمریکا برای بازسازی به ۱.۵ تریلیون دلار و ۴ سال زمان نیاز دارد
رویترز: تشدید تنش میان عربستان و انصارالله، پاکستان را نگران کرده است
هشدار سید الحوثی: فرودگاه در برابر فرودگاه و بندر در برابر بندر
هلند رسما وضعیت کمبود آب اعلام کرد