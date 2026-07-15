باشگاه خبرنگاران جوان - هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، ماه صفر و سالروز شهادت حضرت امام رضا(ع) در راستای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفرهای زیارتی و توسعه پروازهای بین‌المللی پروازهای برنامه‌ای خود را از سه کشور به مقصد مشهد مقدس برنامه‌ریزی کرده است.

این پروازها در مسیرهای استانبول–مشهد–استانبول (ترکیه)، نجف–مشهد–نجف (عراق) و باکو–مشهد-باکو (جمهوری آذربایجان) انجام خواهد شد.

این برنامه با هدف تسهیل سفر زائران کشورهای منطقه به مشهد مقدس، توسعه ارتباطات هوایی زیارتی و ارائه خدمات شایسته به مسافران در ایام اوج سفرهای مذهبی تدوین شده است.

هما به‌عنوان شرکت هواپیمایی حامل پرچم جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت ناوگان و شبکه پروازی خود توسعه پروازهای زیارتی و ارتقای کیفیت خدمات به زائران را از اولویت‌های عملیاتی خود می‌داند و در این مسیر تلاش دارد ضمن تقویت جایگاه مشهد مقدس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد زیارتی جهان اسلام زمینه سفر ایمن و آسان زائران را فراهم کند.

این پروازها در ایامی انجام می‌شود که مشهد مقدس علاوه بر میزبانی میلیون‌ها زائر بارگاه منور حضرت امام رضا(ع)، پذیرای زائرانی است که برای ادای احترام به مزار قائد امت اسلامی و رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز به این شهر سفر می‌کنند و "هما" با برنامه‌ریزی مناسب نقش خود را در تسهیل این سفرهای معنوی ایفا خواهد کرد.