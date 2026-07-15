باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه در شرایطی از امروز به میزبانی مالزی کار خود را آغاز کرد که تیم کشورمان با برتری ۲ بر یک مقابل میزبان، اولین پیروزی خود را رقم زد.

در بازی نخست، سینا مقیمی برابر سورش کومار به میدان رفت که این بازی با برتری ۶ بر ۳ و ۷ بر ۵ نماینده مالزی همراه بود. در بازی دوم، علی یزدانی رو در روی هائوشنگ کوی قرار گرفت که این رقابت با برتری ۷ بر ۵ و ۶ بر ۲ نماینده ایران به پایان رسید تا تکلیف برنده این دیدار به جدال دو نفره موکول شود.

با تصمیم حمید نداف، سامیار الیاسی و علی یزدانی در دونفره برای ایران به میدان رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه ۶ بر ۴ و ۷ بر ۶ و برتری تیم دیویس کاپ کشورمان همراه بود تا یک برد ارزشمند در اولین بازی به نام ایران ثبت شود. تیم دیویس‌کاپ کشورمان فردا باید به مصاف بازنده دیدار عربستان و ویتنام برود که این دیدار در حال برگزاری است.

گفتنی است رقابت‌های دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه در دو گروه برگزار می‌شود که در گروه نخست تیم‌های ازبکستان، فیلیپین، اردن و سنگاپور و در گروه دوم نیز تیم‌های ایران، عربستان، مالزی و ویتنام حضور دارند. در پایان این مسابقات سه تیم برتر به مسابقات پلی‌آف گروه ۲ جهانی در سال ۲۰۲۷ صعود خواهند کرد.

علی یزدانی، سینا مقیمی، سامیار الیاسی و یونس طلاور تیم دیویس‌کاپ کشورمان را تشکیل می‌دهند. هدایت این تیم با حمیدرضا نداف (کاپیتان و سرمربی) است و تونی اندروییچ (مربی)، اشکان الماسی (بدنساز)، نامی مالک (کادر فنی)، امیرمحمد براتی (فیزوتراپیست) و مهران قدسی (سرپرست) وی را در این سفر همراهی می‌کنند.