باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سیدجواد موسوی، مدیر منطقه ۱۰ شهرداری کرج، در برنامه زنده «نگاه مردم» با اشاره به وضعیت باغهای کلاک اظهار کرد: منطقه ۱۰ بیش از هزار هکتار باغ در محدوده کلاک دارد. این باغها در سال ۱۳۹۲ از ۱۴ روز حقآبه برخوردار بودند، اما حدود سه سال است که حتی یک روز نیز حقآبه به این محدوده اختصاص نیافته است.
وی در برنامه زنده نگاه مردم افزود: با دستور شهردار کرج و حمایت اعضای شورای اسلامی شهر، شهرداری طی دو تا سه سال گذشته با استفاده از تانکر، آبرسانی به باغها را انجام داده است، اما با توجه به وسعت باغها، این روش پاسخگوی نیاز موجود نیست.
موسوی به مجری سیمای البرز گفت: در این زمینه مکاتبات متعددی با استاندار البرز، وزیر کشور و سایر مسئولان انجام شده و درخواست شده است که در فصل تابستان دستکم سه تا چهار نوبت حقآبه به باغهای کلاک اختصاص یابد تا از تشدید بحران خشکسالی و خشک شدن درختان جلوگیری شود.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری کرج در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین تکلیف اراضی ملی این منطقه اشاره کرد و افزود: بر اساس دستور استاندار، در ابتدا مقرر شده بود این اراضی به صورت بلوکبندی و در قالب طرحی مشابه مسکن مهر به ساکنان واگذار شود، اما با مخالفت اهالی، در جلسهای دیگر مقرر شد واگذاری اراضی از طریق اداره کل راه و شهرسازی و به خود ساکنان منطقه انجام شود که این موضوع در حال پیگیری و اجرا است.
وی همچنین با اشاره به خسارتهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: منطقه ۱۰ کرج بیشترین آسیب را در میان مناطق شهری متحمل شد و ۷۱۳ مورد خسارت جزئی در این منطقه به ثبت رسید.
موسوی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز افزود: با استفاده از اعتبارات مصوب شورای اسلامی شهر، همکاری گروههای جهادی و اجرای مصوبات کمیسیونهای مربوط، عملیات جمعآوری آثار خسارت، تعمیر در و پنجرهها، گچکاری و سایر اقدامات عمرانی در مدت ۴۰ تا ۵۰ روز انجام شد.l
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری کرج در برنامه زنده نگاه مردم خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی خسارتهای ثبتشده رسیدگی شده و دیگر پروندهای مرتبط با آسیبهای ناشی از جنگ که نیازمند پیگیری باشد، در این منطقه وجود ندارد.