باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در پایان نشست هماندیشی و آئین قرعهکشی فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مسابقات لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان مازندران مقرر شد این دوره از رقابتها با شرکت ۱۶ تیم در ۲ گروه ۸ تیمی شرق و غرب از ۱۴ مردادماه آغاز میشود.
در گروه شرق رقابتها تیمهای پیروزی ساری، یونا نکا، آبشار شیرگاه، وارش سوادکوه، آتیه سازان پل سفید،ام کی ان گلوگاه، ما مازندصنعت ساری و میران ساری حضور دارند.
تیمهای پاسارگاد نور، شهروند جویبار، دریای بابلسر، پدیده هچیرود چالوس، کشاورز کریم کلا فریدونکنار، ایفاسرام ملاکلا سرخرود، سارینا چمستان و ملیپوشان چمستان هم در گروه غرب رقابت میکنند.
نشست هماندیشی و آئین قرعهکشی فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مسابقات لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان مازندران با حضور درزی خلردی رئیس هیأت فوتبال استان مازندران، سهرابی نایب رئیس، پازوکی دبیر هیأت، رحیمی عضو هیأترئیسه، رشیدی دبیر سازمان لیگ فوتبال مازندران، کیانی رئیس کمیته مسابقات و جمعی از مسئولان هیأت فوتبال و مدیران تیمهای حاضر در لیگ، امروز در سالن اجتماعات مرکز وکلا در ساری برگزار شد.
در این نشست، ضمن انجام آئین قرعهکشی، درباره نحوه برگزاری مسابقات، آییننامهها، مسائل اجرایی و برنامهریزی فصل جدید لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان بحث و تبادل نظر شد تا رقابتها با نظم، کیفیت و هماهنگی بیشتری برگزار شود.
رحیم درزی خلردی رئیس هیات فوتبال مازندران، در این نشست با تأکید بر اهمیت برگزاری منظم مسابقات، گفت: لیگ برتر فوتبال مازندران همواره یکی از معتبرترین و باکیفیتترین لیگهای استانی کشور بوده و تلاش خواهیم کرد با همکاری باشگاهها، امسال نیز مسابقاتی در شأن فوتبال مازندران برگزار شود.
او افزود: رعایت اخلاق، انضباط، احترام به قوانین و حفظ شأن رقابتها باید در اولویت تمامی تیمها، کادرهای فنی و عوامل اجرایی قرار گیرد.
درزی خلردی در ادامه گفت: باشگاهها سرمایههای فوتبال استان هستند و هیأت فوتبال با تعامل، همدلی و حمایت از تیمها، برای ارتقای سطح کیفی مسابقات و معرفی استعدادهای فوتبال مازندران برنامهریزی کرده است.
رئیس هیات فوتبال مازندران افزود: انتظار داریم مدیران باشگاهها با همکاری کامل در اجرای دقیق برنامه مسابقات، شرایطی فراهم کنند تا شاهد برگزاری رقابتهایی سالم، جذاب و منظم باشیم.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مسابقات لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان مازندران در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با حضور تیمها در ۲ گروه شرق و غرب برگزار خواهد شد.
همچنین طبق برنامهریزی سازمان لیگ فوتبال مازندران، سوت آغاز رقابتهای لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان از روز ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ به صدا در خواهد آمد تا تیمها رقابت خود را برای کسب عنوان قهرمانی و صعود به مسابقات کشوری آغاز کنند.