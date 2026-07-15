باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - جلال میرزایی رئیس انجمن تایر ایران در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: صنعت تایر در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و امروز در بخش تایرهای سواری به خودکفایی رسیده و اگرچه برای برخی سایزها و محصولات خاص، متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان، همچنان واردات انجام می‌شود، اما ظرفیت تولید داخل به گونه‌ای است که امکان تامین تقریبا تمامی نیاز کشور در این بخش وجود دارد.

وی افزود: در حوزه تایرهای باری و اتوبوسی نیز در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد نیاز کشور از طریق تولید داخلی تامین می‌شود و ظرفیت تولید موجود حتی امکان پوشش حدود ۴۰ درصد نیاز بازار را دارد. علاوه بر این، شرکت‌های تولیدکننده در حال اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند و در صورت تامین ارز و حمایت‌های لازم، امکان افزایش سهم تولید داخلی به بیش از ۹۰ درصد نیز وجود خواهد داشت.

مبرزایی درباره وضعیت تولید تایرهای باری و اتوبوسی، اظهار کرد: در حال حاضر دو شرکت داخلی در این حوزه فعالیت می‌کنند و با وجود ظرفیت تامین حدود ۴۰ درصد نیاز کشور، به دلیل محدودیت‌های موجود، میزان تولید به حدود ۳۰ درصد نیاز بازار رسیده و در صورتی که حدود ۱۰۰ میلیون یورو برای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای این بخش اختصاص یابد، امکان افزایش ظرفیت تولید و تامین حدود ۶۰ درصد نیاز کشور فراهم خواهد شد.

وی گفت: در حالی که واردات تایرهای باری و اتوبوسی با تعرفه پایین و بهره‌مندی از ارز ترجیحی انجام می‌شود، تولیدکنندگان داخلی از چنین حمایت‌هایی برخوردار نیستند و همین موضوع قدرت رقابت تولید داخل را کاهش داده است.

میرزایی گفت: به صورت کلی سرانه مصرف تایر کشور حدود ۴۲۰ هزار تن در سال است که ۳۰۰ هزار تن از این سرانه از طریق تولید داخل و ۱۲۰ هزار تن از طریق واردات تامین می‌شود در حالی که چند واحد تولیدی داخلی ۱۵۰ هزار تن ظرفیت مازاد پیش بینی کرده‌اند که در طرح‌های توسعه آنها حدود ۴۰ درصد پیشرفت رخ داده و با ۳۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری می‌توان ۱۵۰ هزار تن ظرفیت پیش بینی شده را محقق کرد.

در ادامه امیرحسین بیگلری دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران با اشاره به چالش تامین مواد اولیه برای تولید کنندگان صنعت تایر گفت: متاسفانه پس از جنگ اخیر برخی از صنایع پتروشیمی به علت آسیب ناشی از جنگ دچار محدودیت در تولید شدند که همین مورد هزینه تامین مواد اولیه برای تولید تایر را افزایش داد.

وی افزود: در کنار این چالش مسئله برق و ناترازی آن در واحدهای تولیدی بسیار جدی شده به طوری که حتی برخی از واحدها با سه روز قطعی برق در هفته روبرو هستند و در کنار آن روش جایگزین یعنی سوخت گازوئیل به عنوان تامین برق داخلی برای واحدها به شدت با افزایش قیمت روبرو شده به طوری که به ازای هر لیتر گازوئیل ۳۱ هزار تومان دریافت می‌شود که همین موضوع هزینه نهایی تامین برق برای روزهای قطعی برق در واحدهای تولیدی را به شدت افزایش داده است.

دبیر انجمن صنعت تایر در پایان خاطرنشان کرد: در حالی که صنعت تایر طبق قانون مشمول قیمت گذاری دستوری نمی‌شود، اما متاسفانه تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری قرار دارد که همین موضوع به زیان انباشته واحدهای تولیدی منجر شده است با این حال واحدهای تولیدی داخلی تا امروز توانستند نزدیک به ۸۰ درصد از ظرفیت تولید خود را حفظ کنند.