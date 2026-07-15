باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ژو فنگلیان، سخنگوی دفتر امور تایوان شورای دولتی چین، اظهار داشت که پکن رزمایشهای نظامی در تایوان را «یک ترفند توخالی از سوی جداییطلبان» میداند که محکوم به شکست است.
فنگ لیان در یک کنفرانس مطبوعاتی منظم گفت: «در مواجهه با ارتش قدرتمند آزادیبخش خلق (چین) هرگونه مانوری از سوی مقامات حزب حاکم مترقی دموکراتیک در این جزیره چیزی جز یک نمایش توخالی نیست.»
او افزود که حزب مترقی دموکراتیک تایوان «بیهوده تلاش میکند تا با نیروی نظامی به استقلال دست یابد» که این امر تأثیر منفی بر اوضاع در تنگه تایوان دارد.
او افزود که دولت تایپه «در درجه اول مسئول وضعیت پرتنش و بیثبات» در منطقه است.
او افزود که چنین تلاشهایی از سوی حزب دموکرات مترقی «نه مانع شکست اجتنابناپذیر جداییطلبان در تایوان» خواهد شد و نه «روند تاریخی کلی به سمت اتحاد مجدد اجتنابناپذیر این جزیره با سرزمین اصلی چین» را تغییر خواهد داد.
تایپه پیش از این یک رزمایش نظامی پنج روزه را با هدف تقویت هماهنگی بین شاخههای مختلف نیروهای مسلح آغاز کرده بود. رسانههای تایوانی اظهار داشتند که این اقدام در پاسخ به رزمایشهای فشرده ارتش آزادیبخش خلق چین در آبهای نزدیک این جزیره انجام شده است.
منبع: آر تی