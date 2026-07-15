باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علی قاسمپور، عضو شورای اسلامی شهر کرج، با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» گفت: توسعه فضای سبز و حفظ باغها بر اساس قوانین بالادستی، از الزامات یک شهر سبز است و کرج نیز به دلیل پیشینه باغشهری خود باید از این ظرفیت به خوبی صیانت کند.
وی با اشاره به مدیریت منابع آبی استان افزود: در حوزه مدیریت آب، نوعی دوگانگی میان تصمیمگیریهای استانی و کشوری وجود دارد. موضوع اصلی، تأمین سهم مردم از آب و حقآبه مورد نیاز برای آبیاری درختان و حفظ فضای سبز است؛ موضوعی که با حرکت به سمت شهرهای سالم و هوشمند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
قاسمپور با بیان اینکه مدیریت سدهای استان در اختیار شرکت آب منطقهای تهران است، اظهار کرد: در کنار اجرای مصوبات مربوط به تأمین آب شرب پایتخت، باید مطالبات مردم استان البرز نیز مورد توجه قرار گیرد و مسئولان ذیربط برای تأمین حقآبه استان اقدامات لازم را انجام دهند.
عضو شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ساکنان املاک قولنامهای اشاره کرد و گفت: در بسیاری از مناطق، مردم سالهاست در این املاک سکونت دارند، اما به دلیل نداشتن سند رسمی، امکان دریافت پروانه ساختمانی برای نوسازی، بازسازی یا تجمیع املاک را ندارند.
وی با اشاره به تجربه محله اسلامآباد افزود: با تشکیل کارگروه مشترک و همکاری دستگاههای مرتبط، بخش قابل توجهی از اسناد مالکیت مردم این منطقه صادر شد و بسیاری از مشکلات آنان برطرف شد. این تجربه میتواند در سایر مناطق نیز مورد استفاده قرار گیرد.
قاسمپور همچنین بر لزوم اجرای دقیق قانون در حوزه ساختوساز تأکید کرد و به مجری سیما گفت: هر اقدامی باید در چارچوب قانون انجام شود و ساختوساز خارج از ضوابط، اقدامی غیرقانونی است که دستگاههای متولی موظف به جلوگیری از آن هستند.
وی در برنامه نگاه مردم خاطرنشان کرد: جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز به نفع مدیریت شهری است، زیرا چشمپوشی از تخلفات و دریافت جریمه پس از احداث بنا، نهتنها راهکار مناسبی نیست، بلکه در بلندمدت به زیان شهر و مدیریت شهری خواهد بود.