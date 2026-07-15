جانشین انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران در بازرسی از ۵ دستگاه خودروی سواری پژو، مقدار ۶ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  -  جانشین انتظامی شهرستان گفت: مأموران بخش سده و یگان امداد هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به ۵ دستگاه سواری پژو مشکوک شدند و خودروها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند. 

وی بیان داشت: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروها، ۶ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند. 

جانشین انتظامی شهرستان افزود: در این خصوص ۵ دستگاه خودرو توقیف و ۵ نفر متهم دستگیر شدند که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

برچسب ها: قاچاق ، سوخت
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