جانشین انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران در بازرسی از ۵ دستگاه خودروی سواری پژو، مقدار ۶ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ - جانشین انتظامی شهرستان گفت: مأموران بخش سده و یگان امداد هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به ۵ دستگاه سواری پژو مشکوک شدند و خودروها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروها، ۶ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

جانشین انتظامی شهرستان افزود: در این خصوص ۵ دستگاه خودرو توقیف و ۵ نفر متهم دستگیر شدند که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.