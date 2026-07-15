نخست‌وزیر عراق هفته آینده پس از بازگشت از واشنگتن به دعوت پزشکیان به تهران سفر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های محلی گزارش دادند که علی الزیدی، نخست وزیر عراق قصد دارد هفته آینده به دعوت مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، سفری رسمی به تهران، داشته باشد.

این رسانه‌ها بدون افشای دستور کار رسمی یا مدت زمان این سفر، اعلام کردند که «این سفر پیش‌بینی‌شده در چارچوب تقویت روابط دوجانبه بین بغداد و تهران و بحث در مورد تعدادی از پرونده‌های مشترک مورد علاقه طرفین انجام می‌شود».

نخست وزیر عراق در حال حاضر در یک سفر رسمی به آمریکا به سر می‌برد و در آنجا با مقامات آمریکایی دیدار و درباره روابط دوجانبه، همکاری‌های امنیتی و اقتصادی و همچنین تعدادی از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو خواهد کرد.

منبع: نون الخبریه

برچسب ها: نخست وزیر عراق ، ایران و عراق
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