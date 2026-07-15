باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۴ تیر شاخص کل بورس با کاهش ۳۰ هزار و ۸۵۰ واحد در سطح ۴ میلیون و ۸۹۳ واحدی قرار گرفت. فارس، فملی و شبندر سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، تادیکو، شبندر و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲ هزار و ۷۴۰ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۲۶ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فرآورده نفتی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۴ هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین شیمیایی و بانک‌ها در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

ونوین ۴، شبندر و فیروزا بیشترین ارزش معامله و نماد‌های ونوین ۴، وبملت و خودرو بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.