باشگاه خبرنگاران جوان - خاطرات و معارف مربوط به زیارت امام رضا(ع) در سخنان شهید آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای، فقط روایت چند سفر یا یادآوری چند لحظه معنوی نیست، بلکه نوعی درسنامه عملی درباره نسبت انسان با حرم، دعا، حضور قلب و ادب بندگی است. در این خاطرات، زیارت از یک عمل ظاهری فراتر میرود و به یک سلوک تربیتی تبدیل میشود؛ سلوکی که در آن، دل انسان باید از اشتغالات روزمره فاصله بگیرد و در برابر عظمت امام هشتم(ع)، خاضع، بیدار و متوجه شود. آنچه در این بیانات برجسته است، نه تنها تجربه شخصی ایشان از انس با بارگاه رضوی و زیارت امام رئوف حضرت رضا(ع)، بلکه تبیین آدابی است که میتواند زیارت را از حضور جسمانی صرف به پدیدهای معنوی و زیارت و دیداری وجودی و روحی بدل کند. در ادامه با استفاده از منابع موجود، مروری بر این موارد داریم.
زیارت؛ فراتر از حضور در مکان مقدس
در منظومه فکری رهبر شهید ملت ایران، آیتالله العظمیخامنهای امر زیارت تنها به مثابه طی طریق به سمت مولا و رفتن به حرم مطهر و خواندن چند دعا یا انجام چند عمل مستحب نیست. اصل زیارت، توجه و اتصال قلبی به صاحب حرم و بارگاه است. ممکن است کسی بارها به حرم برود، اما اگر دلش درگیر دنیا، غفلت یا عادت باشد، از حقیقت زیارت بهره چندانی نبرد. در مقابل، گاه یک لحظه توجه صادقانه، یک سلام از عمق جان و یک اشک از سر معرفت، اثر تربیتی بسیار بیشتری از یک حضور طولانی اما بیتوجه دارد. از همین رو، زیارت در این بیان، نوعی معرفت و ورود آگاهانه به حریم ولایت است. زائر باید بداند به کجا آمده، در برابر چه مقامی ایستاده و چه نیازی را با خود آورده است. اگر این معرفت در دل زنده شود، رفتار انسان نیز خودبهخود تغییر میکند: سخنش، نگاهش، راه رفتنش، دعا کردنش و حتی سکوتش معنا پیدا میکند. بنابراین در ساحت اندیشهای رهبر شهید ملت ایران زیارت، مدرسهای است که در آن، انسان میآموزد چگونه از ظاهر عبور کند و به باطن برسد.
رهبر شهید انقلاب در بخش ماهیتشناسی زیارت به رکن دیگری نیز توجه میدهند و آن معرفت زائر به زیارت و علم و آگاهی به مقام امام است؛ چراکه معرفت دینی و معرفت به امام، چراغ راهی در تاریکیهاست. به فرمایش ایشان «علاوه بر ایمان دینی، معرفت دینی [لازم] است و زیارت باید بامعرفت همراه باشد». (خامنهای، ۱۳۹۷، ص۷۱۹)
خاطرههای شخصی؛ انس دیرینه با حرم مطهر رضوی
در مرور سلوک رفتاری و معنوی رهبر شهید ملت ایران در زیارت امام هشتم(ع) بخش مهمی از این روایتها به خاطرات شخصی و مشاهدات نزدیکان، ازجمله مرحوم آیت الله واعظ طبسی بازمیگردد؛ خاطراتی که نشان میدهد ارتباط ایشان با حرم مطهر امام رضا(ع) ارتباطی رسمی، تشریفاتی یا صرفاً مناسبتی نبوده، بلکه پیوندی قدیمی، عاطفی و ریشهدار بوده است. در این خاطرات، حرم مطهر رضوی بهعنوان پناهگاه روح، محل تجدید عهد و نقطه رجوع دل معرفی میشود.
در روایتهای منتشر شده از مرحوم آیت الله واعظ طبسی آمده است در یکی از سفرهای رهبر معظم انقلاب به مشهد، ایشان مستقیماً به زیارت مشرف شده و در اتاق مذکور مشغول زیارتنامه خواندن شدند. روایت مرحوم آیت الله واعظ طبسی از این مشاهده به شرح زیر است: «وقت شام رفتم تا ایشان را برای شام دعوت کنم. دیدم معظمله در حال گریه و زاری است. بار دوم رفتم، باز ایشان غرق در توسل بودند. بار سوم رفتم، باز ایشان را در همان حال دیدم. ما و نیروهای حفاظت تصمیم گرفتیم ایشان را از آن حالت خارج کنیم؛ زیرا ممکن بود بعد از دو ساعت گریه و زاری، برای ایشان اتفاقی بیفتد. این بار جلوتر رفتم، در زدم و عرض کردم: دوستان منتظرند تا شما تشریف بیاورید. آقا همانطور که در گریه و توسل بودند، بلند شدند و زیارت امینالله را شروع کردند. بعد از زیارت و راز و نیاز عاشقانه، تشریف آوردند». این خاطرات بیش از آنکه صرفاً گزارشی تاریخی باشند، حامل یک پیام تربیتیاند؛ کسی که با امام مأنوس است، این انس را در رفتار، سکوت، دعا و کیفیت حضور خود نشان میدهد. این نگاه، به زیارت عمق میدهد و آن را به یک تجربه دائماً زنده و تکرارشونده در حیات مؤمن تبدیل میکند.
آداب زیارت؛ از آمادگی دل تا مراقبت رفتار
اما با سیر در بیانات منتشر شده از رهبر شهید در روز زیارتی امام رئوف(ع) توسط درگاه رسمی ایشان، یکی از محورهای اساسی این بیانات، تأکید بر آداب زیارت است. آداب زیارت فقط مجموعهای از مستحبات لفظی یا تشریفات دینی نیست، بلکه شیوه درست وارد شدن به محضر ساحتی مقدس است. زائر باید پیش از ورود، دل خود را آماده کند. این آمادگی با طهارت ظاهری آغاز میشود، اما به طهارت باطنی میرسد. انسان باید با توجه، توبه، استغفار و نیت خالص وارد حرم مطهر شود تا از این حضور بهره بگیرد. در این نگاه، عجله، پراکندگی خاطر، گفتوگوهای بیفایده، نگاه سطحی و حضور بیتأمل، با روح زیارت سازگار نیست. زائر باید بداند در محضر امام ایستاده است؛ پس ادب اقتضا میکند با وقار حرکت کند، با توجه سلام دهد، با خضوع دعا بخواند و غفلت را از دل خود کنار بزند. حتی کیفیت نگاه به ضریح، خواندن زیارتنامه و انتخاب دعاها نیز باید همراه با شعور و حضور باشد، نه از سر عادت. آداب زیارت در این بیان، درواقع تمرین آداب بندگی است. کسی که در زیارت یاد میگیرد چگونه حضور پیدا کند، چگونه سکوت کند، چگونه بخواهد و چگونه اشک بریزد، در زندگی روزمره هم به مراقبت معنوی بیشتری میرسد. از این رو، زیارت فقط یک عبادت مقطعی نیست، بلکه تمرینی برای همه زندگی انسان است.
حضور قلب و خشوع؛ جان حقیقی عبادت و زیارت
در سخنان ایشان، حضور قلب و خشوع، اساس بهرهمندی از عبادت و زیارت است. حضور قلب یعنی دل انسان بداند کجاست، با چه کسی سخن میگوید و چه میخواهد. خشوع نیز حالتی است که در آن، نفس انسان در برابر عظمت حقیقت فروتن شده و احساس نیاز، کوچکی و وابستگی در او زنده میشود.
زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) از بهترین موقعیتها برای تجربه این حضور و خشوع است. فضای مطهر بارگاه رضوی، نام امام بزرگوار، تاریخ مجاهدت اهلبیت(ع)، امید مردم، اشکها، دعاها و احساس نزدیکی به رحمت و غفران الهی، همه میتواند به انسان کمک کند از سطح عادت فراتر رفته و واقعاً متوجه شود. اما این امر خودبهخود رخ نمیدهد؛ بلکه نیازمند مراقبت درونی است. تأکید بر حضور قلب، درواقع بخشی از آموزههای اخلاق اسلامی و عرفان عملی است.
زیارت بهمثابه درس اخلاق و عرفان عملی
از مجموعه این خاطرات و توصیهها، یک نتیجه روشن بدست میآید؛ آنکه زیارت در مکتب اهلبیت(ع) فقط یک سنت عبادی نیست، بلکه یک برنامه تربیتی جامع است. انسان در زیارت، هم معرفت میآموزد، هم تواضع، هم محبت، هم امید و هم محاسبه نفس. اگر با دقت به این بیانات نگاه شود، روشن میشود زیارت، پیوندی وثیق با اخلاق اسلامی دارد. عرفان عملی نیز در همینجا معنا پیدا میکند. در این نگاه، عرفان نه در ادعاهای بزرگ و پیچیده، بلکه در اخلاص، توجه، ادب، ذکر و مراقبه روزانه جلوه میکند. حضرت آیتالله العظمی خامنهای میفرمایند: «سعی کنید درحرم امام رضا(ع) ولو دو دقیقه، ولو پنج دقیقه، دل را فارغ کنید از بقیه شاغلها و متصل کنید به معنویتی که در آنجا حضور دارد و حرفتان را بزنید. به زبان خودتان هم با امام رضا(ع) حرف بزنید. اشکال ندارد...». (۶/۱/۱۳۸۲)
پیام نهایی این خاطرات؛ زیارتی که باید در زندگی ادامه یابد
مهمترین پیام این خاطرات و توصیهها آن است که زیارت نباید در صحن و سرا و لحظه وداع پایان یابد. اگر زیارت حقیقی باشد، اثرش باید در زندگی باقی بماند. انسان پس از بازگشت از حرم مطهر، باید مراقب دل، زبان، رفتار و نیت خود باشد. بهطور کلی، خاطرات مربوط به زیارت امام رضا(ع) در سخنان آیتالله العظمی خامنهای، تصویری زنده از پیوند میان محبت اهلبیت(ع)، ادب عبادی و سلوک اخلاقی به دست میدهد. این بیانات نشان میدهد زیارت هنگامی به ثمر مینشیند که با معرفت، حضور قلب، خشوع و التزام اخلاقی همراه باشد. حرم مطهر رضوی در این منظومه فکری، مدرسهای برای تربیت دل است؛ جایی که انسان میآموزد چگونه مؤدبانهتر دعا کند، خالصانهتر بگرید، عمیقتر بیندیشد و پاکتر زندگی کند. از این منظر، زیارت نه پایان یک سفر، بلکه آغاز یک تحول است؛ تحولی که اگر درست فهمیده شود، میتواند همه زندگی انسان را رنگ بندگی، محبت و بیداری ببخشد.