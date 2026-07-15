باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) در نامه‌ای رسمی به رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکوم کردن حملات علیه امدادگران، کارکنان پزشکی، آمبولانس‌ها و زیرساخت‌های امدادی، بر ضرورت رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حفاظت از امدادگران و غیرنظامیان و تداوم همکاری با جمعیت هلال‌احمر ایران در اجرای مأموریت‌های بشردوستانه تأکید کرد.

این نامه در پی دیدار پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با مقامات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ژنو، از سوی «جما کانل» سرپرست بخش امور بشردوستانه این نهاد ارسال شده است.

کانل در این نامه ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های امدادگران جان‌باخته و جامعه بزرگ هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌های ایثارگرانه کارکنان و داوطلبان این جمعیت در امدادرسانی به آسیب‌دیدگان جنگ قدردانی کرده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به گزارش‌ها، مستندات و تصاویر ارائه شده از سوی رئیس جمعیت هلال‌احمر، نسبت به پیامد‌های جنگ برای غیرنظامیان به‌ویژه زنان و کودکان ابراز نگرانی کرده و خسارت‌های وارد شده به امدادگران، دفاتر، خودرو‌های امدادی، آمبولانس‌ها و بالگرد‌های جمعیت هلال‌احمر را مورد توجه قرار داده است.

در این نامه با تأکید بر اینکه حفاظت از کارکنان پزشکی، امدادی و تمامی غیرنظامیان از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه است، از همه طرف‌های درگیر خواسته شده به تعهدات خود در قبال این قواعد پایبند باشند.

OCHA در بخش دیگری از این نامه، حملات منجر به کشته یا مجروح شدن غیرنظامیان از جمله امدادگران و کارکنان پزشکی و همچنین تخریب یا آسیب‌رساندن به تجهیزات و زیرساخت‌های امدادی و غیرنظامی را محکوم کرده و بر ضرورت دسترسی ایمن، سریع و بدون مانع امدادگران و کمک‌های بشردوستانه به مناطق آسیب‌دیده تأکید کرده است.

بر اساس این نامه، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد به طور مستمر وضعیت انسانی در جمهوری اسلامی ایران و آثار جنگ بر غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را رصد و گزارش کرده و موضوع جان‌باختن کارکنان نظام سلامت و نیرو‌های امدادی را نیز در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده است.

این نهاد بین‌المللی همچنین بار دیگر از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه را رعایت کنند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ادامه با اشاره به همکاری نزدیک خود با فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر، بر تداوم تلاش‌های مشترک برای ارتقای حمایت از امدادگران از جمله کارکنان جمعیت‌های هلال‌احمر در تمامی بحران‌ها تأکید کرده است.

سرپرست بخش امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در بخش پایانی این نامه با تجلیل از عزم، ایثار، تعهد و روحیه انسانی کارکنان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، نقش آنان را در ارائه خدمات نجات‌بخش، نجات مصدومان از زیر آوار و حمایت از آسیب‌دیدگان در دشوارترین شرایط، حیاتی و ستودنی توصیف کرده است.

وی همچنین ضمن قدردانی از دیدار با رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرده است همکاری‌های میان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از اهداف و مأموریت‌های بشردوستانه بیش از پیش تقویت و گسترش یابد.