دیوان محاسبات کشور به ترک فعل وزارت نفت در ایجاد «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» ورود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور نسبت به ترک فعل وزارت نفت در ایجاد «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» هشدار داد.

این نهاد نظارتی در اجرای وظایف قانونی، روند اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت را مورد بررسی قرار داده و گزارش اقدامات انجام‌شده، میزان پیشرفت ایجاد سامانه و استقرار تجهیزات پایش و سنجش را از وزارت نفت مطالبه کرده‌است.

باتوجه به تکلیف قانونی وزارت نفت برای راه‌اندازی این سامانه با هدف رصد لحظه‌ای جریان نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سراسر زنجیره تا پایان سال دوم برنامه هفتم، عدم اجرای این حکم دارای ضمانت اجرای قانونی بوده و مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

همچنین دیوان محاسبات تا حصول نتیجه، اجرای کامل این حکم قانونی را از تمامی دستگاه‌های مسئول پیگیری خواهد کرد.