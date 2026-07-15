شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برای ادامه جمعه‌های خون‌خواهی و انتقام پیام صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برای ادامه جمعه‌های خون‌خواهی و انتقام پیامی به شرح ذیل صادر کرد:

بسم الله قاصم الجبارین
مردم‌ مومن و غیور ایران اسلامی!

 شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (دام عزه) در ادامه جمعه‌های خون‌خواهی و انتقام؛ از عموم مردم آگاه و نمازگزاران انقلابی، مؤمن و منتظر دعوت می‌نماید تا در نماز جمعه این هفته، با حضوری پرشور، کم نظیر و حماسی، در مراسم قرائت «عهدنامه خونخواهی و انتقام» شرکت نمایند و با آرمان‌های قائد شهید امت و همه شهدای مقاومت ذیل پرچم همیشه در اهتزار یالثارات الحسین، میثاقی آسمانی و جاودانه ببندند و با فریادهای رسا و کوبنده، عزم و اراده قاطع خود بر نابودی و محو قاتلان رهبر شهید خود را اعلام فریاد بزنند و به جهانیان ثابت کنند که این امت، تا تحقق وعده الهی و تا قصاص عادلانه، از پای نخواهد نشست و هرگز اجازه نخواهد داد خون مظلوم بر زمین بماند. ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾

والسلام علیکم و رحمه‌الله
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسرکشور

برچسب ها: ائمه جمعه ، رهبر شهید انقلاب
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برگزاری جمعه‌های خون‌خواهی و انتقام همزمان با اقامه نمازهای جمعه در سراسر کشور
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
بسم‌الله
جنگ شد اسلحه بگیرید برین جنگ انتقام بگیرین!
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