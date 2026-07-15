\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0648\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0627\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0635\u062f\u0647\u0627 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u0641\u0639\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0646\u062a\u0627\u0631\u06cc\u0648 \u0648 \u06a9\u0628\u06a9\u060c \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0631\u0627 \u0641\u0631\u0627 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0648 \u0645\u0646\u0627\u0638\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0631\u0646\u06af\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0627\u0631\u0646\u062c\u06cc \u0648 \u0632\u0631\u062f \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n