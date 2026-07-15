باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آتش‌سوزی‌های گسترده، آسمان شرق کانادا را نارنجی‌رنگ کرد + فیلم

آسمان شرق کانادا بر اثر آتش سوزی‌های گسترده نارنجی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دودهای ناشی از صدها آتش‌سوزی فعال در بخش‌هایی از استان‌های آنتاریو و کبک، آسمان این مناطق را فرا گرفته و مناظری با رنگ‌های نارنجی و زرد ایجاد کرده است.

 

مطالب مرتبط
آتش‌سوزی‌های گسترده، آسمان شرق کانادا را نارنجی‌رنگ کرد + فیلم
young journalists club

آتش گرفتن جنگنده اف-۱۶ در یونان + فیلم

آتش‌سوزی‌های گسترده، آسمان شرق کانادا را نارنجی‌رنگ کرد + فیلم
young journalists club

آتش سوزی مهیب در مرکز بغداد + فیلم

آتش‌سوزی‌های گسترده، آسمان شرق کانادا را نارنجی‌رنگ کرد + فیلم
young journalists club

ستون‌های عظیم دود آسمان شهر هیوستون + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم
۹۸۳

اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم
۹۵۵

روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم
۷۹۷
نماینده کنگره آمریکا مطرح کرد:

عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم
۷۳۸

ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم
۵۳۸

باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha