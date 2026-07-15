باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد احمدیزاده در گفتوگویی با اشاره به موج شایعات در فضای مجازی درباره وقوع حادثه امنیتی در شیراز، اظهار کرد: امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه، هیچ گونه حمله ای به استان فارس و شهر شیراز نداشتیم و تمام اخبار منتشرشده در این زمینه کاملا کذب است.
او با تاکید بر آرامش کامل در سطح استان، افزود: صدایی که برخی شهروندان در نقاط مختلف شیراز شنیدهاند، مربوط به عملیات انفجار کنترلشده در یکی از پروژههای معدنی فعال در حومه شهر بوده که کاملا برنامهریزیشده و تحت نظارت انجام گرفته است.
معاون استاندار فارس از شهروندان خواست اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از بازنشر هرگونه شایعه در شبکههای اجتماعی خودداری کنند.
منبع: استانداری فارس