باشگاه خبرنگاران جوان - عباس خطیبی روز چهارشنبه در نشست تخصصی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به بررسی راهکارهای افزایش بهرهوری و توسعه ایستگاه و خطوط ریلی بندر کاسپین برای تقویت جایگاه این بندر در تجارت بینالملل پرداخت.
وی تصریح کرد: بندر کاسپین با برخورداری از مزیت اتصال ریلی، بستر بسیار مناسبی برای تحقق اهداف کلان حملونقل ترکیبی (دریا-ریل) در کشور است و شرکت ساخت آمادگی دارد در راستای بهینهسازی و توسعه خطوط ایستگاهی و تجهیزات لجستیکی، همکاری با سازمان منطقه آزاد انزلی را تداوم بخشد.
مصطفی طاعتیمقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در این دیدار، ضمن اشاره به اتصال موفقیتآمیز بندر کاسپین به شبکه ریلی سراسری بر لزوم برنامهریزی برای بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیت زیرساختی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه بندر کاسپین به عنوان کانون اصلی کریدور شمال-جنوب، نقشی کلیدی در تبادلات تجاری با کشورهای حاشیه دریای کاسپین، روسیه و آسیای مرکزی دارد، تصریح کرد: اولویت کنونی ما، توسعه زیرساختهای ایستگاهی و ارتقای خدمات حملونقل ترکیبی است تا بتوانیم با بهرهگیری از توان ریلی کشور، حجم ترانزیت کالا را از طریق این بندر به نحو چشمگیری افزایش دهیم.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: توسعه زیرساختهای ریلی در بندر کاسپین، علاوه بر کاهش هزینهها و زمان جابهجایی کالا به افزایش ضریب ایمنی و کاهش ترافیک جادهای منجر شده و جایگاه این منطقه را به عنوان قطب لجستیکی شمال کشور بیش از پیش تثبیت میکند.