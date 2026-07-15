خطیبی با استقبال از رویکرد توسعه‌محور سازمان منطقه آزاد انزلی از برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌های ریلی بندر کاسپین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس خطیبی روز چهارشنبه در نشست تخصصی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به بررسی راهکارهای افزایش بهره‌وری و توسعه ایستگاه و خطوط ریلی بندر کاسپین برای تقویت جایگاه این بندر در تجارت بین‌الملل پرداخت.

وی تصریح کرد: بندر کاسپین با برخورداری از مزیت اتصال ریلی، بستر بسیار مناسبی برای تحقق اهداف کلان حمل‌ونقل ترکیبی (دریا-ریل) در کشور است و شرکت ساخت آمادگی دارد در راستای بهینه‌سازی و توسعه خطوط ایستگاهی و تجهیزات لجستیکی، همکاری‌ با سازمان منطقه آزاد انزلی را تداوم بخشد.

مصطفی طاعتی‌مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در این دیدار، ضمن اشاره به اتصال موفقیت‌آمیز بندر کاسپین به شبکه ریلی سراسری بر لزوم برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت زیرساختی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه بندر کاسپین به عنوان کانون اصلی کریدور شمال-جنوب، نقشی کلیدی در تبادلات تجاری با کشورهای حاشیه دریای کاسپین، روسیه و آسیای مرکزی دارد، تصریح کرد: اولویت کنونی ما، توسعه زیرساخت‌های ایستگاهی و ارتقای خدمات حمل‌ونقل ترکیبی است تا بتوانیم با بهره‌گیری از توان ریلی کشور، حجم ترانزیت کالا را از طریق این بندر به نحو چشمگیری افزایش دهیم.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: توسعه زیرساخت‌های ریلی در بندر کاسپین، علاوه بر کاهش هزینه‌ها و زمان جابه‌جایی کالا به افزایش ضریب ایمنی و کاهش ترافیک جاده‌ای منجر شده و جایگاه این منطقه را به عنوان قطب لجستیکی شمال کشور بیش از پیش تثبیت می‌کند.

برچسب ها: بندر کاسپین ، ترانزیت کالا
خبرهای مرتبط
نخستین محموله روغن خام خوراکی آفتابگردان به بندر کاسپین رسید
بندر کاسپین به محور تبادلات ایران با اوراسیا تبدیل شد
منطقه آزاد انزلی در حال تبدیل‌شدن به هاب اقتصادی و لجستیكی شمال كشور است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آبشار ویسادار؛ شاهکار صخره‌ای در دل جنگل‌های گیلان
ترویج فرهنگ بی بند باری ازتوطئه‌های دشمنان /خانواده‌ها مراقب فرزندان خود باشند
آخرین اخبار
ترویج فرهنگ بی بند باری ازتوطئه‌های دشمنان /خانواده‌ها مراقب فرزندان خود باشند
آبشار ویسادار؛ شاهکار صخره‌ای در دل جنگل‌های گیلان
افتتاح ۲۲۰ پروژه بهزیستی گیلان/ مدد جویان بهزیستی خانه دار می‌شوند
رقابت بیش از ۱۸ هزار داوطلب گیلانی در آزمون کارشناسی ارشد