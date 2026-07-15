باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به ایستادگی و پایداری تولیدکنندگان در برابر چالش‌های اقتصادی اظهار داشت: بخش تولید کشور علی‌رغم تمامی ناترازی‌ها و فشارهای موجود، با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، تا به امروز مسیر خود را با موفقیت طی کرده و از موانع عبور کرده است.

وزیر صمت با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی مؤثر دولت در حمایت از بخش صنعت، تصریح کرد: انتظار داریم مجموعه دولت با همراهی و همکاری ویژه، شرایطی را فراهم آورد که صنعت کشور بتواند از ناترازی‌های فعلی با موفقیت عبور کرده و تولیدات خود را در سطحی معقول و با کیفیت مناسب به جامعه عرضه کند.

اتابک در ادامه به اهمیت مدیریت تجارت خارجی اشاره کرد و افزود: ساماندهی وضعیت صادرات و همچنین تسهیل در تأمین و واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع، از اولویت‌های اصلی وزارت صمت است تا به شرایط مطلوبی در تراز تجاری دست یابیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این نخستین باری نیست که صنعت کشور با تحریم‌های ظالمانه مواجه می‌شود؛ جامعه تولیدکنندگان ما ثابت کرده‌اند که با وجود تمامی محدودیت‌ها، آمادگی کامل برای ایستادگی و تداوم مسیر توسعه اقتصادی کشور را دارند.