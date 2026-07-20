باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیر هدایتی مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: طی یک ماه اخیر در نشست های مختلفی که با وزارت نیرو و شرکت توانیر داشتیم، نکته ای که وجود دارد در خصوص قطعی برق چاه های کشاورزی مبتنی بر مصوبه هیئت دولت در اردیبهشت ۱۴۰۱ حداکثر ۵ ساعت در روز است.

به گفته وی، براساس مصوبه هیئت دولت برنامه قطعی بخش کشاورزی و دیگر بخش ها ابلاغ شده که برمبنای آن پیگیر هستیم که چیزی فراتر از آن رخ ندهد.

هدایتی ادامه داد: براساس ابلاغیه معاونت برق و انرژی وزارت نیرو مشوقی در نظر گرفته است برای کسانی که بیش از ۵ ساعت در ماه های گرم سال، چاه برق بخش کشاورزی استفاده نکنند، به نوعی مشوق های مالی برای آنها در نظر گرفته شده است به طوریکه یارانه برق که در آن ساعات برای بخش کشاورزی تعلق می گرفت، روی قبض های آن اعمال شود. اما در خصوص قطعی برق چاه های بخش کشاورزی فراتر از ۵ ساعت چیزی ابلاغ نشده است. البته ممکن است بصورت غیرپیش بینی شده ناشی از ناترازی یا ایجاد وقفه اجرایی در سرویس دهی برق به منطقه به دلایل فنی، قطعی مازاد ۵ ساعته رخ دهد،اما بصورت سیسماتیک و برنامه از پیش تعیین شده نباید چنین اتفاقی بیفتد‌.

به گفته وی، اگر گزارش هایی موردی و پراکنده ای در خصوص قطعی برق مازاد ۵ ساعت باشد، قرار نیست بصورت روزانه رخ دهد.

این مقام مسئول افزود: قطع برق چاه های کشاورزی فراتر از ۵ ساعت به جد پیگیر هستیم و شرکت توانیر و معاونت برق انرژی قول هایی دادند که مازاد مصوبه هیئت دولت اقدامی در دستور کار نداشته باشند.

مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیگیری هایی در خصوص رفع موانع احداث نیروگاه های خورشیدی در کنار چاه های کشاورزی داشتیم که مقرر شد معاونت انرژی های تجدید پذیر وزارت نیرو موانع را هر چه سریع تر رفع کند تا وضعیت بخش کشاورزی تا حدی از نظر پایداری برق بهبود دهیم.