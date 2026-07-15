منابع خبری اعلام کردند که روسیه به تاسیسات سوخت، کارخانه‌های پهپاد و کشتی‌های تدارکاتی در بنادر جنوبی اوکراین حمله کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات اوکراینی اعلام کردند که در حمله روسیه به شهر اودسا در جنوب اوکراین، سه نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند و به تعدادی از ساختمان‌ها نیز آسیب رسید.

سرگئی لیساک، رئیس اداره نظامی محلی، بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد ماهیت مکان‌های هدف قرار گرفته، گفت که این حمله منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی شده است.

نیروی هوایی اوکراین پیش از این اعلام کرده بود که موشک‌هایی را که به سمت اودسا در حرکت بودند، شناسایی کرده است.

در پاسخ، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملاتی را به بنادر اودسا و چورنومورسک و همچنین بندر دنیپرو-بوگ در جنوب اوکراین انجام داده است و تأکید کرد که از این تأسیسات برای تأمین تدارکات نیرو‌های مسلح اوکراین استفاده می‌شود.

این وزارتخانه اعلام کرد که حملات، مخازن سوخت و تأسیسات تخلیه بار، کارخانه‌های تولید و مونتاژ پهپاد‌ها و همچنین چهار کشتی تدارکاتی ارتش اوکراین را هدف قرار داده است.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که نیرو‌های روسی همچنان زیرساخت‌های بندری اوکراین، به ویژه در منطقه اودسا را ​​هدف قرار می‌دهند، در حالی که نیرو‌های اوکراینی حملات خود را به کشتی‌ها در دریای آزوف تشدید می‌کنند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اروپا
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