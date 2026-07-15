استاندار هرمزگان، از لغو برگزاری امتحانات نهایی و هماهنگ کشوری در سطح استان هرمزگان طی روز پنجشنبه و شنبه پیش رو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  محمد آشوری اظهار کرد: طبق پیگیری های انجام شده در سطح دولت و وزارت آموزش و پرورش امتحانات پایه دوازدهم که برای روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه برنامه‌ریزی شده بود و همچنین امتحانات پایه یازدهم که قرار بود روز شنبه برگزار شوند، در سراسر استان هرمزگان لغو و به زمان دیگری موکول شده‌اند .

استاندار هرمزگان افزود: این تصمیم در جهت تأمین آرامش روانی و عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان استان اتخاذ شده است.

وی خاطرنشان کرد: تاریخ جدید برگزاری این امتحانات متعاقباً از سوی آموزش و پرورش استان اعلام خواهد شد.

آشوری تأکید کرد: وضعیت امتحانات پیش رو نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

منبع :اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان

برچسب ها: اطلاعیه ، استانداری هرمزگان
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