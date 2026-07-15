وزیر نفت از استمرار فروش نفت ایران و پایداری ساختار‌های صادراتی کشور در برابر فشار‌های تحریمی خبر داد و تأکید کرد که سازوکار‌های موجود، امکان انتقال نفت به بازار‌های جهانی را حتی در شرایط فعلی فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، با اشاره به بدعهدی‌های مکرر آمریکا در قبال توافقات بین‌المللی، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به تجربیات گذشته، ساختارهای دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی را همچنان حفظ کرده و هیچ خللی در روند صادرات و واردات کشور ایجاد نشده است.

پاک‌نژاد در تشریح وضعیت فعلی صادرات نفت کشور در مواجهه با رفتارهای خصمانه به‌ویژه در مناطق جنوبی و تنگه هرمز اظهار داشت: «از ابتدای مطرح شدن موضوع معافیت‌های تحریمی ۶۰ روزه، با توجه به سوابق طولانی بدعهدی‌های طرف آمریکایی، مبنای کار را بر این گذاشتیم که ساختارهای طراحی‌شده برای مقابله با تحریم‌ها را حفظ کنیم و به هیچ وجه این ساختارها را متوقف نکردیم.»

وزیر نفت افزود: «گذر زمان (تنها در بازه ۱۵ تا ۱۶ روزه پس از توافق) ثابت کرد که پیش‌بینی ما دقیق بوده و طرف آمریکایی مجدداً نسبت به تعهدات خود نقض پیمان کرده است.»

وی با تأکید بر اینکه فروش نفت ایران در چارچوب‌های پیشین و با قدرت ادامه دارد، خاطرنشان کرد: «در دوره‌ای که فرصتی برای کاهش فشارها فراهم شد، تلاش کردیم حجم قابل‌توجهی از نفت را از محدودیت‌های ناشی از محاصره خارج کنیم.»

پاک‌نژاد در پایان با اطمینان‌بخشی نسبت به ثبات وضعیت انرژی کشور تصریح کرد: «سازوکارهای عملیاتی ما به‌گونه‌ای طراحی شده است که تا به امروز، امکان فروش نفت به‌صورت مستمر و بدون وقفه برای کشور فراهم بوده و شرایط جاری همچنان تحت کنترل است.»

 

برچسب ها: نفت ، بنزین
خبرهای مرتبط
وزیر نفت: صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه دارد
انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی کلید خورد
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مستلزم اصلاح حکمرانی انرژی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
وقتی محاصره ی دریایی هستیم چطور نفت می فروشیم ؟
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
برا همین این همه شهید دادیم برا همین امریکا خودش را تجهیز کرد برا همین دلار ۱۹۰ تومان شده.
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
فروش نفت ما حتی بیشتر از زمان قبل از جنگ شده است
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
شماکه حتماراست میگی دولت راستگوی چهاردهم😏😐
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۲۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
استیضاح...
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
میفروشید چین و. روسیه نصف قیمت....
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
توراست میگی؟
۱
۳
پاسخ دادن
وزارت نیرو: مردم برای کمک به تامین پایدار برق استان‌های جنوبی، مصرف را مدیریت کنند
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
خبر افزایش صادرات برق به پاکستان جعلی است
بازسازی مسیر ریلی آسیب‌دیده در جنوب کشور آغاز شد
مناطق جنوبی و آسیب دیده در جنگ در اولویت تأمین برق قرار دارند
سامانه‌های نوین آبیاری راهبرد کلیدی کشاورزی در برابر بحران آب
مصرف ماهانه ۲۲۰ هزار تن شکر در کشور/ مشکلی در تامین شکر نداریم
سازمان راهداری: همه محور‌های مواصلاتی کشور باز است
آمادگی ۱۲۰۰ تیم عملیاتی برای مهار سریع آتش سوزی احتمالی در عرصه های منابع طبیعی
نرخ بلیت برای تمامی پایانه‌های مرزی اربعین ابلاغ شد/ برخورد با دریافت هرگونه وجه خارج از نرخ‌های مصوب
آخرین اخبار
رکود ساخت‌وساز مانع جهش قیمت مصالح ساختمانی شد
لزوم رفع چالش‌های اکتشاف و تربیت نیروی انسانی متخصص برای آینده معدن کشور
نرخ بلیت برای تمامی پایانه‌های مرزی اربعین ابلاغ شد/ برخورد با دریافت هرگونه وجه خارج از نرخ‌های مصوب
آمادگی ۱۲۰۰ تیم عملیاتی برای مهار سریع آتش سوزی احتمالی در عرصه های منابع طبیعی
سازمان راهداری: همه محور‌های مواصلاتی کشور باز است
بازسازی مسیر ریلی آسیب‌دیده در جنوب کشور آغاز شد
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
وزارت نیرو: مردم برای کمک به تامین پایدار برق استان‌های جنوبی، مصرف را مدیریت کنند
مصرف ماهانه ۲۲۰ هزار تن شکر در کشور/ مشکلی در تامین شکر نداریم
سامانه‌های نوین آبیاری راهبرد کلیدی کشاورزی در برابر بحران آب
خبر افزایش صادرات برق به پاکستان جعلی است
مناطق جنوبی و آسیب دیده در جنگ در اولویت تأمین برق قرار دارند
تلاش بی‌وقفه کارکنان صنعت برق برای بازگرداندن پایداری شبکه در مناطق جنوبی کشور باقوت ادامه دارد
تفاهم‌نامه همکاری استانداردسازی میان کشور‌های عضو بریکس امضا شد
تا ۵ روز آینده هوا در بسیاری از مناطق کشور آفتابی است
ترافیک سنگین در چالوس، فیروزکوه و آزادراه تهران ـ کرج
افزایش دسترسی هوایی در کشور/ ۱۳ مسیر جدید به شبکه پروازی اضافه شد
توسعه همکاری‌های فنی بریکس؛ از هوش مصنوعی تا اقتصاد سبز
توسعه همکاری‌های ایران و تاجیکستان در دستور کار
سهم قابل توجه موتورسیکلت و ناوگان لجستیک شهری در مصرف سوخت
حمله به پالایشگاه لاوان/ تولید روزانه ۱.۵ میلیون لیتر بنزین کاهش یافت
چگونه بهترین مبلمان ویلایی را انتخاب کنیم؟
سایپا قیمت محصولات خود را ۲۱ درصد افزایش داد