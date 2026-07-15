باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محسن پاکنژاد، وزیر نفت، با اشاره به بدعهدیهای مکرر آمریکا در قبال توافقات بینالمللی، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به تجربیات گذشته، ساختارهای دور زدن و بیاثر کردن تحریمهای نفتی را همچنان حفظ کرده و هیچ خللی در روند صادرات و واردات کشور ایجاد نشده است.
پاکنژاد در تشریح وضعیت فعلی صادرات نفت کشور در مواجهه با رفتارهای خصمانه بهویژه در مناطق جنوبی و تنگه هرمز اظهار داشت: «از ابتدای مطرح شدن موضوع معافیتهای تحریمی ۶۰ روزه، با توجه به سوابق طولانی بدعهدیهای طرف آمریکایی، مبنای کار را بر این گذاشتیم که ساختارهای طراحیشده برای مقابله با تحریمها را حفظ کنیم و به هیچ وجه این ساختارها را متوقف نکردیم.»
وزیر نفت افزود: «گذر زمان (تنها در بازه ۱۵ تا ۱۶ روزه پس از توافق) ثابت کرد که پیشبینی ما دقیق بوده و طرف آمریکایی مجدداً نسبت به تعهدات خود نقض پیمان کرده است.»
وی با تأکید بر اینکه فروش نفت ایران در چارچوبهای پیشین و با قدرت ادامه دارد، خاطرنشان کرد: «در دورهای که فرصتی برای کاهش فشارها فراهم شد، تلاش کردیم حجم قابلتوجهی از نفت را از محدودیتهای ناشی از محاصره خارج کنیم.»
پاکنژاد در پایان با اطمینانبخشی نسبت به ثبات وضعیت انرژی کشور تصریح کرد: «سازوکارهای عملیاتی ما بهگونهای طراحی شده است که تا به امروز، امکان فروش نفت بهصورت مستمر و بدون وقفه برای کشور فراهم بوده و شرایط جاری همچنان تحت کنترل است.»