باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۴۲۲ هزار تومان معامله میشود.
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|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۸۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۵۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۸ میلیون و ۴۲۲ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان