باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد عالی آزمون ها در خصوص برگزاری امتحانات نهایی در استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان اطلاعیه ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون های وزارت آموزش و پرورش و با توجه به شرایط خاص کشور در استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، امتحانات نهایی تمامی رشته های تحصیلی پایه دوازدهم در روز پنجشنبه؛ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ و پایه یازدهم در روز شنبه، ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ لغو و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول می شود.

بدیهی است امتحانات نهایی سایر استان ها و امتحانات بعدی استان های مذکور، بر اساس برنامه ابلاغی در موعد مقرر برگزار خواهد شد.