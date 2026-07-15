ستاد عالی آزمون‌ها در خصوص برگزاری امتحانات نهایی در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  ستاد عالی آزمون ها در خصوص برگزاری امتحانات نهایی در استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان اطلاعیه ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون های وزارت آموزش و پرورش و با توجه به شرایط خاص کشور در استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، امتحانات نهایی تمامی رشته های تحصیلی پایه دوازدهم در روز پنجشنبه؛ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ و پایه یازدهم در روز شنبه، ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ لغو و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول می شود.

بدیهی است امتحانات نهایی سایر استان ها و امتحانات بعدی استان های مذکور، بر اساس برنامه ابلاغی در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

برچسب ها: امتحانات نهایی ، شرایط جنگی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
یک چند روز صبر می کردید دندان روی جگر می گذاشتید امتحانات تمام می شد
بعد دخل آمریکا را می آوردید
الآن همچی بهم خورد توازن بین دانش آموزان بهم خورد
این امتحانات نهایی هستش و تاثیر در آزمون سراسری داره
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
این خلاف عدالت است
اگر تعویق است باید برای همه باشد
چرا که این طوری برای دانش آموزان استان هایی که امتحان کنسل شده وقت بیشتری برای امتحان باقی می ماند
چون امتحانات نهایی در کنکور سراسری تاثیر گذار می باشد
این طوری ظلم در حق دانش آموزان سایر استانها می باشد
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