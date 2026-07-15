باشگاه خبرنگاران جوان -شورای عالی حوزه‌های علمیه با صدور پیامی، تشییع تاریخی، حماسی و باشکوه حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس سره الشریف) را «اعلامِ جهاد» و «پیامِ خونخواهی و انتقام» عنوان کرد و با بیان اینکه خون پاک ایشان، جبهه مقاومت را از همیشه قدرتمندتر و مصمم‌تر ساخته است، ابراز داشت: هم‌زمان با تأکید و تصریح مجدد رهبر معظم انقلاب در حتمیت و لزوم قصاص قاتلان رهبر شهید، همگرایی ندای مردمی و اشارت رهبری، تحقق خونخواهی و انتقام از عاملان تبهکار و جنایتکار جهانی را نزدیک می‌کند.

متن پیام شورای عالی حوزه‌های علمیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران: ١٦٩)

با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض تسلیت و تعزیت به محضر مبارک حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و بیت مکرم آن قائد شهید.

تشییع تاریخی، حماسی و باشکوه پیکر مطهر ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس سره الشریف)، با مشایعت ده‌ها میلیون عزادار دلسوخته در ایران و عراق و در شهر‌های تهران، قم مقدس، نجف اشرف، کربلای معلی و مشهد مقدس، فراتر از یک مراسم وداع، بلکه «اعلامِ جهاد» و «پیامِ خونخواهی و انتقام» بود.

این شور عظیم و شعور مردمیِ دشمن‌شکن، انعکاس ندای مظلومیت اباعبدالله الحسین (ع) و فریاد «هل من ناصرٍ ینصرنی» بود که دل‌های آزادگان جهان را به جوشش درآورد و لرزه بر اندام جبهه باطل افکند.

این تشییع باشکوه، پیوند ناگسستنی امام و امت را به نمایش گذاشت و ثابت کرد که شعله‌ی شهادت، نه تنها فرو نمی‌نشیند، بلکه در سینه‌ی مؤمنان همچون تجلیِ دوباره‌ی روحِ جاویدانِ حسینی (ع) در کالبد امت اسلامی شعله‌ورتر و سوزان‌تر میگردد و کربلا و عاشورا را در عصر حاضر زنده می‌سازد. این تشییع حماسی، تبلور آیه شریفه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» بود و پیام روشن شکست ناپذیری جبهه مقاومت و استمرار راه پرافتخار دفاع از مستضعفان و مظلومان و مقابله قاطع با استکبار جهانی و سرطان صهیونیستی را به گوش جهانیان رساند.

بدون شک، حضور عظیم جمعیت مشایعت کننده، دشمنان اسلام را، به ویژه دولت تروریست آمریکا و رژیم سفاک و رذل صهیونیستی را به خشم درآورد و رخدادی بزرگ در تاریخ اسلام رقم زد و خون پاک قائد شهید، جبهه مقاومت را از همیشه قدرتمندتر و مصمم‌تر ساخت.

اینک هم‌زمان با تأکید و تصریح مجدد رهبر معظم انقلاب در حتمیت و لزوم قصاص قاتلان رهبر شهید، همگرایی ندای مردمی و اشارت رهبری، تحقق خونخواهی و انتقام از عاملان تبهکار و جنایتکار جهانی را نزدیک می‌کند.

شورای عالی حوزه‌های علمیه، مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از حضور پرشور و ولایت‌مدارانه اقشار مختلف مردم، دانشگاهیان و به خصوص علما و روحانیون معزز، به ویژه حوزه علمیه نجف اشرف که با حضور بصیرت مندانه خود، جلوه‌ای باشکوه در بدرقه مرجع و زعیم شهید جهان تشییع به نمایش گذاشتند، ابراز می‌دارد.

حضور روحانیت از علمای اعلام تا طلاب جوان در این مراسم، گواه آن است که حوزه‌های علمیه همچنان در سنگر جهاد فکری و فرهنگی در دفاع از اسلام و مبارزه با ظلم مستکبران و استعمارگران، همراه با امت اسلامی، بر رهروی از مکتب امامین انقلاب تا آخرین نفس، بر عهد خود ایستاده است و یقین دارد که با استمرار این راه نورانی، پیروزی نهایی از آن جبهه حق خواهد بود؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

شورای عالی حوزه‌های علمیه