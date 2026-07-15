سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، از الزام قانونی برای تشخیص و مطالبه مالیات معوق بر دارایی‌های مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای تکالیف قانونی و به‌منظور شفاف‌سازی نحوه اجرای مقررات مربوط به واگذاری دارایی‌های مازاد موسسات اعتباری، با استناد به نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعلام کرد: با توجه به مفاد جزء (۴-۲) بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به موسسات اعتباری، از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به موسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات موضوع بند‌های (ب) و (پ) ماده (۱۷) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» هستند.

بر اساس نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت، فارغ از اینکه اموال مازاد (املاک، مستغلات و سهام) قبل یا بعد از سال ۱۳۹۵ به تملک بانک‌ها و موسسات اعتباری درآمده باشد، نسبت به تشخیص و مطالبه تمامی مالیات‌های معوق مربوط به این دارایی‌ها اقدام نماید.

در راستای سیاست‌های حمایتی و با هدف ترغیب موسسات اعتباری به واگذاری دارایی‌های مازاد، چنانچه این موسسات مطابق با ترتیبات مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا پایان سال ۱۴۰۵ نسبت به واگذاری قطعی دارایی‌های مازاد خود اقدام نمایند، دریافت مالیات موضوع بند‌های (ب) و (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید برای آن سال، موضوعیت نخواهد داشت.

برچسب ها: مالیات ، سازمان امور مالیاتی
خبرهای مرتبط
ارزش منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی به ۷۰ میلیون دلار رسید
بسته حمایتی وزارت اقتصاد /تقسیط بدهی‌های مالیاتی و تقویت سرمایه در گردش تولید
وزیر نیرو: ساخت مسکن بدون پیش‌بینی آب و برق، چالش‌ساز شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۲۴ تير ۱۴۰۵
بانک ملی باید تمام اموالش را بفروشد و پول سود مردم را که 2ماه است نداده ( فورا ) بدهد . مردم بدبخت کاملا بلاتکلیف هستند و نمی دانند چکار بکنند و به کجا از بابت این ظلمی که به مردم شده پناه ببرند و شکایت بکنند . لطفا راهنمایی بکنید
۰
۰
پاسخ دادن
وزارت نیرو: مردم برای کمک به تامین پایدار برق استان‌های جنوبی، مصرف را مدیریت کنند
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
خبر افزایش صادرات برق به پاکستان جعلی است
بازسازی مسیر ریلی آسیب‌دیده در جنوب کشور آغاز شد
مناطق جنوبی و آسیب دیده در جنگ در اولویت تأمین برق قرار دارند
سامانه‌های نوین آبیاری راهبرد کلیدی کشاورزی در برابر بحران آب
مصرف ماهانه ۲۲۰ هزار تن شکر در کشور/ مشکلی در تامین شکر نداریم
سازمان راهداری: همه محور‌های مواصلاتی کشور باز است
آمادگی ۱۲۰۰ تیم عملیاتی برای مهار سریع آتش سوزی احتمالی در عرصه های منابع طبیعی
نرخ بلیت برای تمامی پایانه‌های مرزی اربعین ابلاغ شد/ برخورد با دریافت هرگونه وجه خارج از نرخ‌های مصوب
آخرین اخبار
رکود ساخت‌وساز مانع جهش قیمت مصالح ساختمانی شد
لزوم رفع چالش‌های اکتشاف و تربیت نیروی انسانی متخصص برای آینده معدن کشور
نرخ بلیت برای تمامی پایانه‌های مرزی اربعین ابلاغ شد/ برخورد با دریافت هرگونه وجه خارج از نرخ‌های مصوب
آمادگی ۱۲۰۰ تیم عملیاتی برای مهار سریع آتش سوزی احتمالی در عرصه های منابع طبیعی
سازمان راهداری: همه محور‌های مواصلاتی کشور باز است
بازسازی مسیر ریلی آسیب‌دیده در جنوب کشور آغاز شد
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
وزارت نیرو: مردم برای کمک به تامین پایدار برق استان‌های جنوبی، مصرف را مدیریت کنند
مصرف ماهانه ۲۲۰ هزار تن شکر در کشور/ مشکلی در تامین شکر نداریم
سامانه‌های نوین آبیاری راهبرد کلیدی کشاورزی در برابر بحران آب
خبر افزایش صادرات برق به پاکستان جعلی است
مناطق جنوبی و آسیب دیده در جنگ در اولویت تأمین برق قرار دارند
تلاش بی‌وقفه کارکنان صنعت برق برای بازگرداندن پایداری شبکه در مناطق جنوبی کشور باقوت ادامه دارد
تفاهم‌نامه همکاری استانداردسازی میان کشور‌های عضو بریکس امضا شد
تا ۵ روز آینده هوا در بسیاری از مناطق کشور آفتابی است
ترافیک سنگین در چالوس، فیروزکوه و آزادراه تهران ـ کرج
افزایش دسترسی هوایی در کشور/ ۱۳ مسیر جدید به شبکه پروازی اضافه شد
توسعه همکاری‌های فنی بریکس؛ از هوش مصنوعی تا اقتصاد سبز
توسعه همکاری‌های ایران و تاجیکستان در دستور کار
سهم قابل توجه موتورسیکلت و ناوگان لجستیک شهری در مصرف سوخت
حمله به پالایشگاه لاوان/ تولید روزانه ۱.۵ میلیون لیتر بنزین کاهش یافت
چگونه بهترین مبلمان ویلایی را انتخاب کنیم؟
سایپا قیمت محصولات خود را ۲۱ درصد افزایش داد