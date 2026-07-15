باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بلومبرگ به نقل از آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، گزارش داد که تنگه هرمز همچنان برای کشتیهای تجاری بسیار خطرناک است.
او افزود که هنوز ۶۰۰۰ ملوان در تنگه هرمز سرگردان هستند و بر حمایت خود از اقدامات داوطلبانهای که ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز را بهبود میبخشد، تاکید کرد.
او گفت: «من بر لزوم پایبندی به قوانین بینالمللی، پیروی کشورها از دستورالعملهای این سازمان و همچنین اجتناب شرکتها، بهویژه با توجه به نوسانات فعلی، از ریسک عبور از تنگه هرمز تاکید میکنم.»
شایان ذکر است که طبق دادههای پلتفرم کشتیرانی کپلر در روز چهارشنبه، از ۱۱ کشتی که روز سهشنبه از تنگه هرمز عبور کردند، ۹ کشتی مسیر ایران را دنبال کردند.
در همین راستا سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که «آمریکا با استقرار دزدان دریایی خود در اقیانوس هند به بهانه کنترل تنگه هرمز، راههای دریایی را به روی کشتیها بسته و جهان را از نفت و گاز منطقه محروم کرده است.»
منبع: النشره