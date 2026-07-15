دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد تنگه هرمز همچنان برای کشتی‌های تجاری بسیار خطرناک است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بلومبرگ به نقل از آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی، گزارش داد که تنگه هرمز همچنان برای کشتی‌های تجاری بسیار خطرناک است.

او افزود که هنوز ۶۰۰۰ ملوان در تنگه هرمز سرگردان هستند و بر حمایت خود از اقدامات داوطلبانه‌ای که ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز را بهبود می‌بخشد، تاکید کرد.

او گفت: «من بر لزوم پایبندی به قوانین بین‌المللی، پیروی کشورها از دستورالعمل‌های این سازمان و همچنین اجتناب شرکت‌ها، به‌ویژه با توجه به نوسانات فعلی، از ریسک عبور از تنگه هرمز تاکید می‌کنم.»

شایان ذکر است که طبق داده‌های پلتفرم کشتیرانی کپلر در روز چهارشنبه، از ۱۱ کشتی که روز سه‌شنبه از تنگه هرمز عبور کردند، ۹ کشتی مسیر ایران را دنبال کردند.

در همین راستا سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که «آمریکا با استقرار دزدان دریایی خود در اقیانوس هند به بهانه کنترل تنگه هرمز، راه‌های دریایی را به روی کشتی‌ها بسته و جهان را از نفت و گاز منطقه محروم کرده است.»

منبع: النشره

برچسب ها: تنگه هرمز ، کشتیرانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
کاری نکنید که کشور های اطراف تنگه هرمز به دنبال راه جایگزین باشند و تا چند سال آینده هیچ کشتی خارجی در تنگه هرمز رفت و آمد نکند چه رسد به پرداخت عوارض
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۲۴ تير ۱۴۰۵
به آمریکای جنایتکار بگویید که دست از سر خاورمیانه بردارد و برود و گورش را گم کند. مرگ بر آمریکا و مرگ بر مزدور داخلی و خارجی آمریکا
۱
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