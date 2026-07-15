باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمودپور، سرپرست توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ساتبا، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ظرفیتی که تا انتهای خرداد ۱۴۰۵ به شبکه برق متصل شده، حدود ۵۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اعم از بادی، خورشیدی و برق‌آبی کوچک است که به شبکه برق متصل هستند، تولید انرژی دارند و برق را تزریق می‌کنند.

او افزود: برنامه‌ای که داریم، ان‌شاءالله تا آخر تابستان که تقریباً می‌توانیم بگوییم انتهای اوج بار امسال هم حساب می‌شود، این است که حداقل به ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اعم از انواع مختلف انرژی‌های تجدیدپذیر برسیم.

محمودپور ادامه داد: از آنجایی که سهم زیادی از این ۵۲۰۰ مگاوات را نیروگاه‌های خورشیدی تشکیل می‌دهند، این نیروگاه‌ها بیشتر در زمان اوج بار روز و اوج بار بعدازظهر که دستگاه‌های سرمایشی معمولاً عامل ایجاد این اوج بار هستند، به ما کمک می‌کنند.

او بیان کرد: بخشی از نیروگاه‌هایی هم که داریم، نیروگاه‌های بادی هستند که این نیروگاه‌ها بیشتر در اوج بار شب به ما کمک می‌کنند؛ بنابراین سبد نیروگاه‌های تجدیدپذیری که در اختیار داریم،در اوج بار ظهر و شب انرژی شبکه برق تزریق می‌کنند و کمک‌کننده هستند.

سرپرست توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ساتبا اظهار کرد: با توجه به اتفاقاتی که اخیراً در کشور افتاده و یک‌سری نیروگاه‌های حرارتی را از دست داده‌ایم، شاید تأثیر این انرژی‌های تجدیدپذیری که اضافه شده را در عدم خاموشی‌ها به خوبی احساس نکنیم. چراکه ما یک ظرفیت بزرگ را متأسفانه از دست دادیم و ظرفیتی که پارسال داشتیم را امسال نداریم.

او گفت: با این حال امید داریم برای اوج بار زمستان که به علت نبود گاز ممکن است شبکه برق با مشکلاتی مواجه شود، با این افزایش ظرفیت‌هایی که می‌دهیم، کمک بیشتری به شبکه برق داشته باشیم.

محمودپور در پاسخ به این سؤال که هدف‌گذاری تا پایان سال به چه شکل است، عنوان کرد: تا پایان سال هدف‌گذاری برای ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است که البته باید شرایط کشور مهیا باشد تا بتوانیم این کار را پیش ببریم.

او افزود: به نظر من این هدف‌گذاری مقداری سنگین است، چون امسال با توجه به اخبار هواشناسی که مدام منتشر می‌شود، سال پربارشی در پیش داریم و در چنین شرایطی، احداث در زمین‌ها با بارندگی همواره با تأخیر مواجه می‌شود.