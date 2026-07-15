باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اسماعیل‌زاده افزود: این سرمایه مردمی باهدف پاسخگویی به نیازهای فوری و حمایت‌های بلندمدت از خانواده‌های آسیب‌دیده با همکاری بنیاد کرامت رضوی و بنیاد رضوی در بخش‌های مختلف خدماتی، درمانی، فرهنگی و عمرانی اختصاص‌یافته است.

وی ادامه داد: پویش نیت نذر کمک به آسیب دیگان جنگ رمضان از اواسط فروردین ماه امسال آغاز شد تا علاقه‌مندان بتوانند نیت خود را برای یاری‌رسانی به خانواده‌ها، مجروحان و آسیب‌دیدگان درگیر، از طریق سامانه نذر رضوی به ثبت رسانده و در این حرکت انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی اظهار کرد: بخشی از این رقم برای حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار شهدا و جانبازان جنگ و تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی میان خانواده‌های آسیب‌دیده و نیز توسعه خدمات مرکز مشاوره مهر رضوی هزینه شد تا خدمات تخصصی مشاوره و حمایت‌های روان‌شناختی در اختیار آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان قرار گیرد.

اسماعیل زاده گفت: بخشی از این نذورات نیز برای اجرای طرح‌های ماندگار از جمله ساخت مقبره شهدا و ساخت مدرسه در مناطق موردنیاز پیش‌بینی شده است تا علاوه بر پاسخ به نیازهای امروز، یاد و فرهنگ ایثار و مقاومت در قالب زیرساخت‌های ماندگار نیز حفظ و تقویت شود.



