گوگل تبلیغات گوشی جدید پیکسل ۱۱ خود را که تابستان امسال عرضه خواهد شد، آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی -  گوگل تبلیغات گوشی جدید پیکسل ۱۱ خود را که تابستان امسال عرضه خواهد شد و انتظار می‌رود رقیبی قدرتمند در بازار گوشی‌های هوشمند اندرویدی باشد، آغاز کرده است.

این دستگاه از طراحی قدرتمند و مشخصات فنی پیشرفته‌ای برخوردار است که آن را در دسته گوشی‌های پرچمدار قرار می‌دهد.

مشخصات کلیدی:

بدنه: قاب آلومینیومی با گوریلا گلس Victus ۲، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با استاندارد IP۶۸، وزن ۲۰۴ گرم

نمایشگر: OLED ۶.۲ اینچی، وضوح تصویر ۱۲۸۰ در ۲۸۵۶ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی ۴۹۷ پیکسل در اینچ، پشتیبانی از HDR۱۰+

• پردازنده و عملکرد: پردازنده ۳ نانومتری Google Tensor G۶، ۱۲ گیگابایت رم، ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین‌ها: دوربین عقب سه‌گانه (۴۸+۱۳+۱۰.۸ مگاپیکسل) با لنز‌های فوق عریض و تله‌فوتو، ضبط ویدیوی ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه، دوربین جلوی ۱۳ مگاپیکسل

باتری و اتصالات: باتری ۴۹۸۵ میلی‌آمپر ساعتی، شارژ سریع ۳۰ واتی، شارژ بی‌سیم ۱۵ واتی، بلوتوث ۶.۰، NFC، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، تماس اضطراری ماهواره‌ای

سیستم عامل: اندروید ۱۷. پشتیبانی از نانو سیم‌کارت و eSIM

منبع: gsmarena

برچسب ها: پیکسل ، گوشی پیکسل ، گوگل
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