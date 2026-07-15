گوگل تبلیغات گوشی جدید پیکسل ۱۱ خود را که تابستان امسال عرضه خواهد شد، آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوگل تبلیغات گوشی جدید پیکسل ۱۱ خود را که تابستان امسال عرضه خواهد شد و انتظار میرود رقیبی قدرتمند در بازار گوشیهای هوشمند اندرویدی باشد، آغاز کرده است.
این دستگاه از طراحی قدرتمند و مشخصات فنی پیشرفتهای برخوردار است که آن را در دسته گوشیهای پرچمدار قرار میدهد.
مشخصات کلیدی:
• بدنه: قاب آلومینیومی با گوریلا گلس Victus ۲، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با استاندارد IP۶۸، وزن ۲۰۴ گرم
• نمایشگر: OLED ۶.۲ اینچی، وضوح تصویر ۱۲۸۰ در ۲۸۵۶ پیکسل، نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی ۴۹۷ پیکسل در اینچ، پشتیبانی از HDR۱۰+
• پردازنده و عملکرد: پردازنده ۳ نانومتری Google Tensor G۶، ۱۲ گیگابایت رم، ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی
• دوربینها: دوربین عقب سهگانه (۴۸+۱۳+۱۰.۸ مگاپیکسل) با لنزهای فوق عریض و تلهفوتو، ضبط ویدیوی ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه، دوربین جلوی ۱۳ مگاپیکسل
• باتری و اتصالات: باتری ۴۹۸۵ میلیآمپر ساعتی، شارژ سریع ۳۰ واتی، شارژ بیسیم ۱۵ واتی، بلوتوث ۶.۰، NFC، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، تماس اضطراری ماهوارهای
• سیستم عامل: اندروید ۱۷. پشتیبانی از نانو سیمکارت و eSIM
منبع: gsmarena