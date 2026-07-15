رئیس جمهور با اشاره به ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی، مطالبات مردم را بحق توصیف کرد و حفظ انسجام ملی را مسئولیتی همگانی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیات دولت صبح امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های اجرایی، انسجام درونی دولت را پیش‌نیاز ارتقای کیفیت خدمات عمومی دانست و تصریح کرد که تعامل مؤثر میان بخش‌های مختلف، زمینه‌ساز پاسخگویی مطلوب به مطالبات مردم و افزایش کارآمدی نظام اجرایی کشور خواهد بود.

پزشکیان با اشاره به ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی، مطالبات مردم را بحق توصیف کرد و حفظ انسجام ملی را مسئولیتی همگانی دانست.

وی همچنین بر پرهیز از هرگونه موضع‌گیری و اظهارنظر تفرقه‌افکنانه تأکید کرد و وحدت ملی را مهم‌ترین پشتوانه کشور در عبور از چالش‌ها و خنثی‌سازی اهداف دشمنان برشمرد.

رئیس‌جمهور در ادامه توسعه دستاوردها، تداوم خدمت‌رسانی مؤثر و ارتقای کیفیت خدمات به اقشار مختلف جامعه را از ارکان اصلی تقویت اقتدار ملی عنوان کرد و بر مسئولیت تمامی وزرا و مدیران اجرایی در حفظ کیفیت و استمرار ارائه خدمات عمومی تأکید کرد.

در ادامه این نشست، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از ثبت ملی آیین وداع، بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور خبر داد.

وی این آیین را نمادی از فرهنگ غنی سوگواری و همبستگی اجتماعی ایرانیان توصیف و اعلام کرد که این میراث معنوی در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با شماره ۳۳۶۵ در فهرست میراث ناملموس ملی به ثبت رسیده است.

در بخش دیگری از جلسه، تعدادی از اعضای هیئت دولت و معاون حقوقی رئیس‌جمهور گزارش‌هایی از آخرین اقدامات، برنامه‌ها و موضوعات مرتبط با حوزه‌های تخصصی خود ارائه کردند.

همچنین شماری از پیشنهاد‌ها و مسائل اجرایی، حقوقی و اقتصادی کشور در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، انسجام ملی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
سر جدتون پیگیری کنید آب شهر قدس هر روز دوازده ساعت قطعه هر شب قطعه هوا گرمه پدر مردم رو توی این منطقه در آوردن ، به سر بریده حسین شبا خواب نداریم از گرما ، آرامش رو از مردم گرفتن . قوم ظالمین که میگن اینان دیگه ، مردم این منطقه چه غلطی کردن که تاوانش شده این
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
محکم ترین و بهترین انسجام و وحدت، حول رهبر شکل می گیرد. مثل مردم مبعوث شده، پشت امر رهبر باشید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
جناب رئیس جمهور ، دکتر با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود ای کاش یک زمان هر چند اندک در فضای مجازی نگاهی بیندازید خودتان متوجه خواهید شد که دشمنان با افزایش نرخ ارز چه ابراز خوشحالی میکنند مطمئن هستم بهتر از همه دلیل را خواهید فهمید .
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