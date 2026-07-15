سخنگوی صنعت برق تهران بزرگ گفت: به اطلاع شهروندان و مشترکان شهر و استان تهران می‌رسانم که هیچ‌گونه جدول خاموشی در حوزه استان تهران منتشر نشده و جدول‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی کذب بوده و فاقد اعتبار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - کامبیز ناظریان، سخنگوی صنعت برق تهران بزرگ گفت: به اطلاع شهروندان و مشترکان شهر و استان تهران می‌رسانم که هیچ‌گونه جدول خاموشی در حوزه استان تهران منتشر نشده و جدول‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی کذب بوده و فاقد اعتبار است.

او افزود: با توجه به افزایش دمای هوا و رشد قابل توجه بار مصرفی، محدودیت‌هایی به صورت پراکنده در راستای کنترل پایداری شبکه برق شهر تهران از امروز و حسب اطلاع‌رسانی قبلی اعمال شده است.

ناظریان در خصوص نحوه اطلاع شهروندان از زمان‌بندی محدودیت‌ها تصریح کرد: مردم عزیز و مشترکان در شهر و استان تهران می‌توانند جهت کسب اطلاعات از زمان محدودیت و قطع برق محل سکونت خود، صرفاً از طریق روش‌های اعلامی اقدام کنند.

سخنگوی صنعت برق تهران بزرگ این روش‌ها را به شرح زیر برشمرد:

  •  مراجعه به بخش اطلاع‌رسانی خاموشی در سایت شرکت توزیع برق تهران بزرگ
  • استفاده از اپلیکیشن «برق من»
  • شماره‌گیری کد دستوری
  •  تماس با سامانه فوریت‌های برق شرکت توزیع برق تهران بزرگ به شماره ۱۲۱
  • استفاده از دستیار صوتی و بازوی هوشمند «برق من» در پیام‌رسان بله
  • دریافت اطلاع‌رسانی از طریق پیامک برای مدیران ساختمان‌ها

در پایان از مردم درخواست کرد: همان‌طور که همواره همراه مجموعه صنعت برق استان تهران بوده‌اند، با صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصرف برق به ما کمک کنند تا بتوانیم شرایط گرم روز‌های آینده را با کمترین محدودیت پشت سر بگذاریم.

برچسب ها: خاموشی ، وزارت نیرو
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