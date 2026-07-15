باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه امین‌الله بیرانوند، فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی، از دستگیری سه سارق حرفه‌ای انباری و کشف ۱۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی خبر داد.

وی با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده‌ای با موضوع سرقت از انباری یک مجتمع مسکونی، شاکی اعلام کرد بخشی از جهیزیه دخترش را که به دلیل کمبود فضا امکان نگهداری آن در واحد مسکونی وجود نداشت، مقابل اتاقک انباری قرار داده بود که در جریان سرکشی، متوجه سرقت آن توسط افراد ناشناس شد.

سرهنگ بیرانوند افزود: پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت اماکن پایگاه چهارم قرار گرفت. بررسی‌های میدانی و تحقیقات تخصصی نشان داد سارقان به‌صورت گروهی و با استفاده از یک دستگاه خودروی دارای پلاک مخدوش، پیش از طلوع آفتاب اقدام به سرقت می‌کردند.

وی ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت مالک خودرو را که از سارقان سابقه‌دار و حرفه‌ای بود، شناسایی کردند. پس از اخذ دستور قضایی، مخفیگاه متهم اصلی شناسایی و در عملیاتی هماهنگ، وی به همراه دو نفر از همدستانش دستگیر شدند.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی با بیان اینکه متهمان در بازجویی‌ها به ۱۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند، گفت: متهم اصلی اظهار داشت هنگام عبور از مقابل مجتمع مسکونی، متوجه باقی ماندن کلید روی درِ ورودی شده و با سوءاستفاده از غفلت ساکنان، وارد ساختمان شده است. وی پس از سرقت اموال داخل انباری، با مشاهده لوازم خانگی و جهیزیه قرارگرفته مقابل یکی از انباری‌ها، آنها را نیز به سرقت برده است.

سرهنگ بیرانوند خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات، بخشی از جهیزیه سرقتی که توسط سارقان در فضای مجازی برای فروش عرضه شده بود، شناسایی و کشف شد و این موضوع در تکمیل پرونده نقش مؤثری داشت.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان، از جمله اطمینان از قفل بودن درهای ورودی و نگهداری نکردن اموال ارزشمند در فضاهای مشاع، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.