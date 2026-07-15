در جریان حمله ارتش تروریستی آمریکا، ۷ تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به مقام شهادت نائل آمدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ارتش آمریکا بامداد امروز با شلیک ۱۳ فروند موشک، یکی از پادگان‌های این نیرو در شهرستان بمپور را هدف قرار داد که در پی آن ۷ نفر از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به شهادت رسیدند و ۱۳ نفر دیگر مجروح شدند.

در این حمله شهید استواردوم فرشاد علوی، شهید استواردوم رضا شفیعی، شهیدان وظیفه علی‌رضا قاسمی، حسین جعفری، عباس حسن‌شاهی، عباس حسام‌الدینی و ابوالفضل ملایی به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا بامداد امروز با شلیک ۱۳ فروند موشک، آسایشگاه، محل اسکان، مهمان‌سرا و اماکن نگهبانی یکی از پادگان‌های نیروی زمینی ارتش در بمپور را با هدف وارد کردن بیشترین تلفات انسانی هدف قرار داد. با وجود شدت حمله، به دلیل رعایت اصول پدافند غیرعامل و تدابیر اتخاذشده، از افزایش تلفات جلوگیری شد.

در این حمله همچنین ۱۳ نفر از کارکنان تیپ ۳۸۸ ایرانشهر مجروح شدند که هم‌اکنون تحت درمان قرار دارند.

برچسب ها: ارتش ایران ، شهدای جنگ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
تقاص خون این سربازان مظلوم باید گرفته شود ...
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
اشتباه بزرگی از سوی فرماندهان ارتش بود که در منطقه جنگی و بدون وجود امنیت و پدافند مناسب این تعداد نیرو و سرباز جمع شده بود.
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
خدا روحشان را قرین رحمت کند
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۷:۵۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
روحشان قرین رحمت الهی باد
باید انتقام خون فرزندان ایران زمین از دیار سیستان و بلوچستان که توسط آمریکای جنایتکار به شهادت رسیدند گرفته شود
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