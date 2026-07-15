باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - روسکاسموس اعلام کرد که فضاپیمای سایوز MS-۲۹ روز سه‌شنبه به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسید و خدمه آن با فضانوردانی که از قبل در آن حضور داشتند، ملاقات کردند.

در بیانیه‌ای که از سوی این آژانس منتشر شده آمده است: «عصر سه‌شنبه، فضاپیمای روسی سایوز MS-۲۹ به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسید و در آن پهلو گرفت. سه خدمه آن، پیوتر دوبروف، آنا کیکینا و آنل منون، سوار ایستگاه شدند و با خدمه ملاقات کردند.»

خدمه توسط فضانوردان روسی سرگئی کود-سورچکوف، سرگئی میخییف و آندری فدیف و همچنین فضانوردان ناسا کریستوفر ویلیامز، جسیکا مایر و جک هاتاوی و فضانورد آژانس فضایی اروپا سوفی آدناور مورد استقبال قرار گرفتند.

این فضاپیما روز سه‌شنبه ساعت ۵:۴۸ بعد از ظهر به وقت مسکو از پایگاه فضایی بایکونور با موشک روسی سایوز-۲.۱ a به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) پرتاب شد. این فضاپیما به ایستگاه رسید و ساعت ۸:۳۵ بعد از ظهر به وقت مسکو پهلو گرفت.

روسکاسموس و ناسا توافق کرده‌اند که عمر عملیاتی ایستگاه فضایی بین‌المللی را تمدید کنند. این فضاپیما علاوه بر خدمه، تجهیزات علمی برای تحقیقات پزشکی، بیولوژیکی و بیوتکنولوژی را نیز به ایستگاه تحویل داده است. خدمه قصد دارند آزمایش‌های علمی را در ایستگاه انجام دهند.

منبع: TASS