باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اقدام جدید پارلمان بریتانیا در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نیرویی «تروریستی»، این سازمان نظامی را، بزرگترین سازمان ضد تروریسم در جهان خواند و برهمدلی و همراهی ارتش با سپاه در مقابله با تهدیدات خارجی و متجاوزان، تاکید کرد.

متن بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِینَ يُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ»

اقدام اخیر پارلمان بریتانیا در «تروریستی» خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین نیروهای ضد تروریسم جهان، ناشی از خباثت، دورویی و استانداردهای دوگانه مقامات بریتانیایی در مقابله با پدیده شوم تروریست در جهان است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار داشته و سوابق تاریخی این سازمان، در مبارزه با تروریسم در منطقه غرب آسیا و حفاظت از امنیت ملی و منطقه‌ای ایران، گواهی روشن بر تلاش‌های بی‌وقفه و فداکارانه پاسداران و کارکنان این نیرو است.