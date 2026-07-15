ارتش جمهوری اسلامی ایران، اقدام انگلیس مبنی بر تروریستی خواندن سپاه پاسداران را محکوم و این اقدام را نشانه‌ای از خباثت این کشور، توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران،  با اشاره به اقدام جدید پارلمان بریتانیا در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نیرویی «تروریستی»، این سازمان نظامی را، بزرگترین سازمان ضد تروریسم در جهان خواند و برهمدلی و همراهی ارتش با سپاه در مقابله با تهدیدات خارجی و متجاوزان، تاکید کرد.
 
متن بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
 
بسم‌الله الرحمن الرحیم«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِینَ يُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ»
 
اقدام اخیر پارلمان بریتانیا در «تروریستی» خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین نیروهای ضد تروریسم جهان، ناشی از خباثت، دورویی و استانداردهای دوگانه مقامات بریتانیایی در مقابله با پدیده شوم تروریست در جهان است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار داشته و سوابق تاریخی این سازمان، در مبارزه با تروریسم در منطقه غرب آسیا و حفاظت از امنیت ملی و منطقه‌ای ایران، گواهی روشن بر تلاش‌های بی‌وقفه و فداکارانه پاسداران و کارکنان این نیرو است.
 
سپاه پاسداران نه تنها در نقش یک نیروی نظامی، بلکه به عنوان نیرویی اجتماعی و فرهنگی، در طول سال‌ها، خدمات ارزنده‌ای به ملت ایران و کشورهای همسایه ارائه کرده و همواره یاوران مسلمانان و مستضعفان بوده است.
 
اقدامات نابخردانه‌ای از جنس پارلمان بریتانیا در شرایطی صورت می‌گیرد که استعمار پیر انگلستان، سابقه سیاه و طولانی در ایحاد تفرقه، فرقه سازی و حمایت از تروریسم در منطقه غرب آسیا دارد و رژیم صهیونیستی در کنار دولت‌های اروپایی و آمریکا، نه تنها بزرگترین حامیان تروریست در جهان به شمار می‌روند بلکه با حمایت از گروهک‌های تروریستی در منطقه، در جهت تحقق اهداف شوم خویش، گام برداشته‌اند.
 
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکومیت اقدام اخیر پارلمان بریتانیا علیه نیروهای خدوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر همدلی ارتش و سپاه، تحت فرامین فرماندهی معظم کل قوا، در مقابله با تهدیدات، مخاطرات و تجاوزات دشمنان قسم خورده ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرده و برای همرزمان خویش در سپاه، توفیقات روزافزون از محضر حضرت حق را خواستار است.
برچسب ها: سپاه پاسداران ، ارتش ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
انگلیس جنایتکار دشمن تاریخی ملت ایران است.
انگلیس جنایتکار دشمن تاریخی حکومت نظام جمهوری اسلامی است.
ما از ابتدا اعتمادی به انگلیس نداشتیم
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
متأسفانه مذاکره ایران با آمریکا، اروپا و... از سال 1392 تاکنون هیچ سودی برای مردم ایران و کشور ایران نداشته است
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ما از ابتدا اعتمادی به انگلیس نداشتیم
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۲۴ تير ۱۴۰۵
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست انگلیس جنایتکار دست کار است.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی انگلیس جنایتکار از سال 2003 تاکنون در عراق، لیبی و منطقه خاورمیانه چه غلطی می کنند؟!
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ما دیگر در میز مذاکره با جنایتکاران جنگی و با دشمنان درجه یک ملت ایران مذاکره نمی کنیم و 100 درصد فقط به دنبال گرفتن انتقام خون شهیدان از نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا، دولت وحشی آمریکا و هم مزدوراشنان هستیم
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