باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار حبیبالله سیاری با اشاره به اقدامات ارتش در جهت مقابله با تهدیدات اظهار کرد: ما تهدیدات را به خوبی رصد میکنیم و عمق آنها را به خوبی میشناسیم. ارتش جمهوری اسلامی ایران توانمندیهای خود را متناسب با تهدیدها افزایش میدهد و امروز توانمندیهای ما بیش از دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش ادامه داد: امروز هم از بُعد کارکنان نظامی و هم از بُعد تجهیزات به جایگاه بسیار خوبی رسیدهایم؛ همچنین درسآموختههای زیادی از جنگهای اخیر داشتهایم و از این درسآموختهها جهت اعتلای هرچه بیشتر ارتش جمهوری اسلامی ایران بهره میبریم.
امیر دریادار سیاری یادآور شد: تاکتیکهایی را که از آنها بهره میبریم، در دانشگاههای افسری و یگانهای عملیاتی خود به کار میگیریم؛ همچنین جنگهای اخیر درسهای بزرگی برای ما داشته است که بهکارگیری آنها در افزایش آمادگی ما بسیار مؤثر خواهد بود.
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در خاتمه درباره آخرین وضعیت مرزهای غربی و تهدیدات دشمنان در این زمینه نیز بیان کرد: هر جایی ملت بزرگ ایران و سربازان این مرز و بوم حضور داشته باشند، دشمن غلط میکند که اقدامی انجام دهد.