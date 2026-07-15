باشگاه خبرنگاران جوان - تیم پر افتخار والیبال نشسته مردان کشورمان در رقابتی دیدنی و مثال زدنی مقابل تیم آمریکا، با نتیجه ۳ بر صفر این تیم را شکست داد.

ورزشکاران با لباس قرمز مزین به پرچم سه رنگ کشورمان با ترکیب داوود علیپوریان، میثم علیپور، حسین گلستانی، صادق بیگدلی، مرتضی مهرزاد، مهدی بابادی و علی اکبری در زمین رقابتی با آمریکا حاضر شدند و مقتدرانه این تیم را شکست دادند.

تیم ملی مردان ایران در مرحله یک چهارم نهایی و در ست‌های اول با نتیجه ۲۵ بر ۲۱، دوم ۲۵ بر ۱۵ و سوم ۲۵ بر ۱۶ برابر آمریکا پیروز شد.

شاگردان هادی رضایی که ۸ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۳ مقام سومی جهان را در پرونده دارند و عنوان رکورددار این رقابت‌ها را یدک می‌کشند، حالا مصمم‌تر به دنبال کسب نهمین جام جهانی خواهند بود.

مسابقات قهرمانی جهان از ۱۹ تیر آغاز شده است و تیم‌های برتر این دوره از رقابت‌ها در هر دو بخش مردان و زنان، جواز حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را کسب خواهند کرد.