تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان، موفق شد با پیروزی ۳ بر صفر مقابل آمریکا، راه خود را برای صعود هموار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم پر افتخار والیبال نشسته مردان کشورمان در رقابتی دیدنی و مثال زدنی مقابل تیم آمریکا، با نتیجه ۳ بر صفر این تیم را شکست داد.

ورزشکاران با لباس قرمز مزین به پرچم سه رنگ کشورمان با ترکیب داوود علیپوریان، میثم علیپور، حسین گلستانی، صادق بیگدلی، مرتضی مهرزاد، مهدی بابادی و علی اکبری در زمین رقابتی با آمریکا حاضر شدند و مقتدرانه این تیم را شکست دادند.

تیم ملی مردان ایران در مرحله یک چهارم نهایی و در ست‌های اول با نتیجه ۲۵ بر ۲۱، دوم ۲۵ بر ۱۵ و سوم ۲۵ بر ۱۶ برابر آمریکا پیروز شد.

شاگردان هادی رضایی که ۸ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۳ مقام سومی جهان را در پرونده دارند و عنوان رکورددار این رقابت‌ها را یدک می‌کشند، حالا مصمم‌تر به دنبال کسب نهمین جام جهانی خواهند بود.

مسابقات قهرمانی جهان از ۱۹ تیر آغاز شده است و تیم‌های برتر این دوره از رقابت‌ها در هر دو بخش مردان و زنان، جواز حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را کسب خواهند کرد.

برچسب ها: والیبال ، والیبال نشسته
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
اگه میتونید تو زمین سیاست درهم بکوبید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
احسنت
۱
۱
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