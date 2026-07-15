باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز چهارشنبه اظهار داشت که اوضاع در منطقه خلیج فارس وارد مرحله وخامت شده است و آمریکاییها وقت ندارند بحران اوکراین را حل کنند.
پسکوف در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ما شاهدیم که آمریکاییها در حال حاضر درگیر مسائل دیگری هستند. متأسفانه، اوضاع در خلیج فارس به هیچ وجه پایدار نیست؛ بلکه برعکس، بار دیگر وارد مرحلهای از وخامت شده است که مطمئنا باعث نگرانی گسترده بینالمللی خواهد شد. بنابراین، طبیعی است که آمریکاییها در حال حاضر زمان کافی برای رسیدن به توافق در مورد اوکراین ندارند.»
او ادامه داد: «در عین حال، بر اساس کانالهای ارتباطی مداوم بین ما، که همه به خوبی از آن آگاه هستند، ما دائما سیگنالهایی دریافت میکنیم مبنی بر اینکه آمریکاییها هنوز آمادهاند، پس از خلاص شدن از مشکلات خود، به تلاشهای میانجیگری در مورد حل و فصل اوکراین ادامه دهند.»
وی افزود: در خصوص موضوع تحریمها، ما اظهارات صادر شده در دو سطح عملیاتی و سطح رئیس جمهور آمریکا در خصوص این تحریمها را از نزدیک گوش میدهیم، ثبت و تحلیل میکنیم. ما تحولات را همزمان با وقوع رویدادها دنبال خواهیم کرد.
وقتی از او پرسیده شد که آیا روسیه از طریق الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان که به کییف رفته بود، پیامی برای زلنسکی فرستاده است، او پاسخ داد: «نه، ما هیچ پیامی نفرستادیم.»
منبع: اسپوتنیک